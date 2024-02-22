МОРДОВИЯ ПОСТАВИЛА В АБХАЗИЮ БОЛЬШЕ 5 ТОНН КОШАЧЬЕГО КОРМА

Сухум. 22 февраля 2024. Абхазия-Информ. Из Мордовии в Абхазию были отправлены новые партии кормов для домашних питомцев. Поставка осуществлена под контролем сотрудников регионального Россельхознадзора.

«Вся продукция проходит лабораторные исследования на показатели безопасности в аккредитованных испытательных лабораториях», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Сообщается также, что за февраль республиканские предприятия отправили в Абхазию только кошачьего корма больше 5 тонн.