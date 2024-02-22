В ДОМЕ НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ ПРОЙДЕТ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА

Сухум. 22 февраля 2024. Абхазия-Информ. Вечер, посвященный 150-летию со дня рождения поэта Дмитрия Гулиа, состоится 24 февраля в Мемориальном музее и научной библиотеке «Дом Николая Гоголя». Начало мероприятия запланировали на 17:00.

В рамках вечера выступят литературоведы, писатели, историки. Также на встрече запланировали музыкальную программу: Народная артистка Абхазии Алиса Гицба и Заслуженная артистка России София Сакания, музыканты Виктор Абрамян, Лана Адлейба, Барас Куджба, Кая Хупория и др. споют и сыграют известные произведения.

Дмитрий Гулиа - народный поэт Абхазии, просветитель, ученый и лингвист. На мероприятии гости узнают о его творчестве, а также историю жизни, сообщили в пресс-службе музея.