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Абхазия Информ

РУКОВОДСТВО ГОСКОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ «ИГР БУДУЩЕГО»

Новости Четверг, 22 февраля 2024 20:19
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РУКОВОДСТВО ГОСКОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ «ИГР БУДУЩЕГО»

Сухум. 22 февраля 2024. Абхазия-Информ. В Казани состоялась рабочая встреча председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Абхазии Тараща Хагба и его заместителя Беслан Карчава с первым замминистра спорта Республики Татарстан Халилом Шайхутдиновым.

Во встрече приняли участие сотрудники международного отдела министерства спорта РТ и абхазский тяжелоатлет, чемпион России, обладатель Кубка России, победитель первенства России, серебряный призер первенства России, двукратный серебряный призер чемпионата России, бронзовый призер Спартакиады сильнейших спортсменов России, рекордсмен России, мастер спорта Абхазии и России Элкан Гвазава.

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Стороны обсудили сотрудничество в сфере физической культуры и спорта, наметили планы и подписание Меморандума для дальнейшего взаимодействия.

Затем Таращ Хагба и Беслан Карчава посетили музей спорта Республики Татарстан.

Гости музея ознакомились с большой коллекцией атрибутики и экспонатов. В нем представлены не только трофеи, завоеванные татарстанским командами и спортсменами, но и ценные экспонаты, посвященные большим турнирам, которые ранее проходили в Татарстане.

Один из них – полусфера в виде мяча чемпионата мира по футболу – 2018. Перед входом в помещение гостей встречает экспозиция из символов трех крупных турниров, проводившихся в Казани: Универсиада – 2013 (Юни), ЧМ-2018 по футболу (Забивака), а также ЧМ-2015 по водным видам спорта (Итиль и Алсу).

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В фондах музея насчитывается до десяти тысяч единиц экспонатов постоянного хранения и свыше тысячи единиц временного хранения.

Таращ Хагба также принял участие во встрече с руководителей иностранных делегаций, участвующих в турнире «Игры будущего», которую провели заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и министр спорта Олег Матыцин. Мероприятие прошло в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма.

В мероприятии приняли участие руководители делегаций из 23 стран. Главы иностранных делегаций в своих выступлениях выразили поддержку России в развитии фиджитал-спорта и создании новых форматов соревнований. Вице-премьер, в свою очередь, поблагодарил гостей за визит и добавил, что без российского спорта мировой спорт вряд ли можно считать полноценным.

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«Впервые в истории человечества в Казани стартуют «Игры будущего» – новый формат, который придуман президентом России Владимиром Путиным. Турнир объединяет цифровой мир и мир реального спорта, он нашел поддержку во многих странах мира. Чуть меньше трети всех государств мира стали участниками фиджитал-движения. В России практически во всех регионах созданы федерации фиджитал-спорта, 63 страны активизировали усилия в развитии этого инновационного направления. Сами Игры очень масштабные – 14 дней соревнований, 2 тысячи спортсменов из более 100 стран. Мы также наблюдаем огромную очередь из телекомпаний, стримеров и блогеров, желающих освещать спортивную программу. Это говорит о том, что идея нашего Президента поддержана в мире, мы угадали с этим уникальным форматом и рады безвозмездно подарить его всему миру», – сказал Чернышенко.

Олег Матыцин добавил, что за короткий срок была проделана значительная работа, российским парламентом принят специальный федеральный закон о проведении «Игр будущего». Он подчеркнул, что турнир является прекрасным примером крупного спортивного мероприятия нового формата, которые активно проводит Россия.

Таращ Хагба и Беслан Карчава посетили церемонию открытия «Игр будущего». Церемония открытия прошла в выставочном центре «Казан Экспо». В ней принял участие президент России Владимир Путин. Также на мероприятии присутствовали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Республики Сербской, Таджикистана и Узбекистана, фигуристка Камила Валиева, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, эксфутболист сборной России Андрей Аршавин и бывший глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Программа была подготовлена командой композитора Игоря Крутого. В создании сюжета церемонии открытия задействовали искусственный интеллект. Зрителям показали высокотехнологичное и мультимедийное фиджитал-шоу в двух реальностях – световые эффекты и проекции совместили с показательными выступлениями спортсменов каждого из вызовов Игр: спорт, тактика, стратегия, скорость и технологии.

«Игры будущего» проходят в Татарстане с 21 февраля по 3 марта. Программа турнира объединяет 21 дисциплину по пяти направлениям: спорт, тактика, стратегия, технологии, скорость. В состязаниях примут участие свыше двух тысяч спортсменов из более чем ста стран. Формат турнира подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Четверг, 22 февраля 2024 20:29

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