 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ: ВЫБОРЫ В РФ ОПРЕДЕЛЯТ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АБХАЗИИ НА ШЕСТЬ ЛЕТ

Новости Четверг, 22 февраля 2024 20:30
Оцените материал
(0 голосов)
АСЛАН БЖАНИЯ: ВЫБОРЫ В РФ ОПРЕДЕЛЯТ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АБХАЗИИ НА ШЕСТЬ ЛЕТ

Сухум. 22 февраля 2024. Абхазия-Информ. В республике в день выборов – 17 марта – откроются 30 избирательных участков. В голосовании примут участие граждане Абхазии с двойным гражданством.

«Если взять все бывшие республики Советского Союза, где пройдут выборы, то такого количества избирательных участков, как в Абхазии, нет нигде. Мы подойдем к этому дню как к большому празднику, который на ближайшие 6 лет определит перспективы и нашего развития, и наше взаимодействие с Российской Федерацией», – сказал президент Абхазии Аслан Бжания в ходе круглого стола «Россия и Абхазия: безопасность и развитие», организованном Центром социально-экономических исследований (ЦСЭИ).

Бжания отметил, что после признания независимости Абхазии Россией в 2008 году уровень безопасности республики «существенно возрос», но «мир не может быть обеспечен на вечные времена, обеспечение безопасности и мира требует ежедневной работы и наращивания соответствующего потенциала, потому что враг не дремлет».

По словам президента, «точка отношений Абхазии с РФ высокая, но она должна быть еще выше», потому что «в этом есть коренной интерес народа Абхазии, абхазского этноса». «Он (этнос – прим. ТАСС) может развиваться и жить только в условиях своего собственного государства, а строительство государства это не только наша воля, но еще и поддержка российского государства», - сказал он.

Директор ЦСЭИ Олег Дамениа назвал предстоящие в России выборы «судьбоносными, значение которых трудно переоценить», поскольку они проходят «в условиях обостряющегося глобального кризиса, следствием чего стала и продолжающаяся военная эскалация». «На предстоящих выборах речь уже идет о новом стратегическом курсе развития страны, формировании новой конфигурации мироустройства на основе равноправия и равноценности стран и народов, что отвечает и национальным интересам Абхазии. Стало быть, к этим выборам и мы имеем далеко не формальное отношение, это значит, нам важно понять смысл этих выборов и ответственно отнестись к ним, особенно тем, кто имеет российское гражданство», – сказал Дамениа.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/20060665?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 22 февраля 2024 20:39

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РУКОВОДСТВО ГОСКОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ «ИГР БУДУЩЕГО» В МИД АБХАЗИИ ПРОШЛА МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.