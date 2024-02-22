АСЛАН БЖАНИЯ: ВЫБОРЫ В РФ ОПРЕДЕЛЯТ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АБХАЗИИ НА ШЕСТЬ ЛЕТ

«Если взять все бывшие республики Советского Союза, где пройдут выборы, то такого количества избирательных участков, как в Абхазии, нет нигде. Мы подойдем к этому дню как к большому празднику, который на ближайшие 6 лет определит перспективы и нашего развития, и наше взаимодействие с Российской Федерацией», – сказал президент Абхазии Аслан Бжания в ходе круглого стола «Россия и Абхазия: безопасность и развитие», организованном Центром социально-экономических исследований (ЦСЭИ).

Бжания отметил, что после признания независимости Абхазии Россией в 2008 году уровень безопасности республики «существенно возрос», но «мир не может быть обеспечен на вечные времена, обеспечение безопасности и мира требует ежедневной работы и наращивания соответствующего потенциала, потому что враг не дремлет».

По словам президента, «точка отношений Абхазии с РФ высокая, но она должна быть еще выше», потому что «в этом есть коренной интерес народа Абхазии, абхазского этноса». «Он (этнос – прим. ТАСС) может развиваться и жить только в условиях своего собственного государства, а строительство государства это не только наша воля, но еще и поддержка российского государства», - сказал он.

Директор ЦСЭИ Олег Дамениа назвал предстоящие в России выборы «судьбоносными, значение которых трудно переоценить», поскольку они проходят «в условиях обостряющегося глобального кризиса, следствием чего стала и продолжающаяся военная эскалация». «На предстоящих выборах речь уже идет о новом стратегическом курсе развития страны, формировании новой конфигурации мироустройства на основе равноправия и равноценности стран и народов, что отвечает и национальным интересам Абхазии. Стало быть, к этим выборам и мы имеем далеко не формальное отношение, это значит, нам важно понять смысл этих выборов и ответственно отнестись к ним, особенно тем, кто имеет российское гражданство», – сказал Дамениа.

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