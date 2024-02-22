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Абхазия Информ

В МИД АБХАЗИИ ПРОШЛА МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА

Новости Четверг, 22 февраля 2024 20:39
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В МИД АБХАЗИИ ПРОШЛА МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА

Сухум. 22 февраля 2024. Абхазия-Информ. Сегодня в МИД Абхазии прошла встреча Инала Ардзинба с начальником молодежного отдела Госкомитета по молодежи и спорта Идрисом Кара-Осман-оглы и директором Управления по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум Эльзой Хагба.

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы межведомственного взаимодействия в сфере молодежной политики, участие Республики Абхазия в спортивных играх БРИКС, а также в предстоящем Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в Сириусе в марте этого года.

В завершении встречи Инал Ардзинба передал главному курирующему органу по подготовке и организации участия делегации Республики Абхазия во Всемирном фестивале молодежи – Государственному комитету по молодежи и спорта подарочный сертификат на 100 книг «Илон Маск: Tesla, SpaceX и дорога в будущее». Подарок предназначен молодежи, которая будет представлять нашу страну на фестивале.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 22 февраля 2024 20:40

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