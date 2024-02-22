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Абхазия Информ

ЭКСКУРСОВОДЫ АБХАЗИИ ОТМЕТИЛИ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Новости Четверг, 22 февраля 2024 20:54
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ЭКСКУРСОВОДЫ АБХАЗИИ ОТМЕТИЛИ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Сухум. 22 февраля 2024. Абхазия-Информ. В честь Всемирного дня экскурсовода прошли мероприятия, организованные Республиканским профсоюзом экскурсоводов Абхазии. В Абхазии профессиональный праздник гидов проводился в таком формате впервые.

«Сегодня мы заложили хорошую традицию – ежегодно, так массово, с мероприятиями праздновать наш профессиональный праздник. Надеюсь, что эта традиция будет преумножаться», – поделился планами зампредседателя профсоюза Илья Шадания.

Первым мероприятием в честь праздника стала бесплатная пешеходная прогулка по Сухуму для гостей и жителей города. Экскурсия носила обзорно-познавательный характер. Участники акции, которых собралось более 100 человек, вместе с экскурсоводом Денисом Гопия посетили основные достопримечательности города.

«Очень познавательная экскурсия, интересные факты. Большое спасибо профсоюзу экскурсоводов за возможность посетить такую экскурсию, мы очень рады», – сказала участница экскурсии.

Также была проведена лекция-семинар «Топонимика Абхазии по пути следования экскурсионных маршрутов» в Республиканской библиотеке им. Г. Папаскир.

Лектор Денис Гопия рассказал участникам о правильных названиях экскурсионных и природных объектов, которые имеют большое значение, но при этом искажаются нелегальными гидами.

В завершении встречи состоялось торжественное награждение ветеранов экскурсионно-туристской сферы за плодотворную многолетнюю деятельность, а также актива профсоюза за участие в деятельности экскурсионного сообщества.

«Уважаемые коллеги, поздравляю Вас с профессиональным праздником! Благодарю за многолетнюю деятельность на благо экскурсионно-туристской сферы нашей страны и активное участие в деятельности профсоюза», – поздравил коллег с профессиональным праздником председатель профсоюза Дмитрий Акуция.

Организаторами мероприятий к Всемирному дню экскурсовода выступили председатель Республиканского профсоюза экскурсоводов Абхазии Дмитрий Акуция, заместитель председателя Илья Шадания, член комитета профсоюза Денис Гопия и член актива профсоюза Элана Ломия.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 22 февраля 2024 20:59

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