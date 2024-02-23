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ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРАХ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Новости Пятница, 23 февраля 2024 17:55
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ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРАХ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 23 февраля 2024. Абхазия-Информ. На расширенном заседание Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками продолжилось рассмотрение поправок в Закон Республики Абхазия «О международных договорах Республики Абхазия». В заседании приняли участие полномочный представитель президента в Парламенте Батал Айба и министр юстиции Анри Барциц.

В проекте закона говорится об информировании Народного Собрания о заключаемых международных договорах Республики Абхазия до принятия решений об их подписании. В связи с этим, в ходе заседания депутаты обсудили сроки предоставления проектов международных договоров.

Также членами комитета предложена поправка, в которой говорится, что неподлежащие ратификации договоры не могут устанавливать иные правила, чем предусмотренные законами Республики Абхазия.

После обсуждения членами комитета принято решение рекомендовать депутатам на предстоящем заседании принять данный законопроект во втором чтении.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 23 февраля 2024 17:59

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