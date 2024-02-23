ИТОГИ ВТОРОГО ЭТАПА НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПАМЯТНИКА СЕРГЕЮ БАГАПШ БУДУТ ПОДВЕДЕНЫ 20 МАЯ

Сухум. 23 февраля 2024. Абхазия-Информ. В Министерстве культуры Абхазии состоялось заседание монументальной комиссии под председательством врио министра культуры Динары Смыр, на котором обсудили вопросы проведения второго этапа международного конкурса на лучший проект памятника и благоустройства площади второго президента Сергея Багапш в Сухуме.

Итоги второго этапа будут подведены 20 мая 2024 года.

Динара Смыр рассказала, что проведение второго этапа конкурса приурочено к 75-летнему юбилею Сергея Багапш:

«Проведение конкурса символично, так как непосредственно связанно с юбилеем нашего Второго президента Республики Абхазия Сергея Васильевича Багапш», – сказала она.

В ходе заседания также обсуждалось проведение конкурса на лучший проект памятника С. В. Багапш в городе Очамчыра. Сроки проведения конкурса – с 28 февраля по 20 мая 2024 года.