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Абхазия Информ

В ГУДАУТЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ЭКОКЛУБ

Новости Пятница, 23 февраля 2024 18:02
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В ГУДАУТЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ЭКОКЛУБ

Сухум. 23 февраля 2024. Абхазия-Информ. При поддержке Отдела образования Гудаутского р-на и Рицинского реликтового национального парка в Доме творчества в Гудауте открывается экологический кабинет для работы Экоклуба. Работу экоклуба будет вести методист экологического просвещения РРНП Анжела Цужба.

Создание экологического кабинета стала необходимостью в работе с учащимися школ и учителей для подготовки и проведения экологических мероприятий в Гудаутском районе.

Цель проекта:

Углубление экологических знаний учащихся, воспитание у них гуманного отношения к природе, чувства ответственности за всё живое на Земле;

Объединить школьников, педагогов и родителей для обмена знаниями, умениями и навыками в области экологии, природопользования;

Воспитание потребности к расширению знаний, ответственности за состояние окружающей среды и стремлению к конкретной деятельности по ее охране.

Планируемые результаты:

Формирование в детской и молодежной среде бережного отношения к природе Абхазии;

Расширение информационного поля экологического образования;

Развитие экологического мышления и инициативы;

Формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы;

Привлечение детей, подростков и молодежи к исследованию экологических проблем родного края;

Ориентация учащихся на реализацию программ улучшения экологической обстановки в регионе;

Создание условий для общения и обмена опытом юных экологов, педагогов и родителей.

Формы работы клуба: кружковые занятия.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Пятница, 23 февраля 2024 18:05

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