В ГУДАУТЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ЭКОКЛУБ
Сухум. 23 февраля 2024. Абхазия-Информ. При поддержке Отдела образования Гудаутского р-на и Рицинского реликтового национального парка в Доме творчества в Гудауте открывается экологический кабинет для работы Экоклуба. Работу экоклуба будет вести методист экологического просвещения РРНП Анжела Цужба.
Создание экологического кабинета стала необходимостью в работе с учащимися школ и учителей для подготовки и проведения экологических мероприятий в Гудаутском районе.
Цель проекта:
Углубление экологических знаний учащихся, воспитание у них гуманного отношения к природе, чувства ответственности за всё живое на Земле;
Объединить школьников, педагогов и родителей для обмена знаниями, умениями и навыками в области экологии, природопользования;
Воспитание потребности к расширению знаний, ответственности за состояние окружающей среды и стремлению к конкретной деятельности по ее охране.
Планируемые результаты:
Формирование в детской и молодежной среде бережного отношения к природе Абхазии;
Расширение информационного поля экологического образования;
Развитие экологического мышления и инициативы;
Формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы;
Привлечение детей, подростков и молодежи к исследованию экологических проблем родного края;
Ориентация учащихся на реализацию программ улучшения экологической обстановки в регионе;
Создание условий для общения и обмена опытом юных экологов, педагогов и родителей.
Формы работы клуба: кружковые занятия.
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