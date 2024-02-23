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Абхазия Информ

УТВЕРДЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 75-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ БАГАПШ

Новости Пятница, 23 февраля 2024 18:05
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УТВЕРДЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 75-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ БАГАПШ

Сухум. 23 февраля 2024. Абхазия-Информ. Под председательством вице-президента Абхазии Бадры Гунба прошло очередное заседание Государственной комиссии, созданной Распоряжением Президента Республики Абхазия от 15 февраля 2024 года в целях проведения памятных мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, второго президента Республики Абхазия, Героя Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени Багапш Сергея Васильевича.

На основании представленных участниками Госкомиссии предложений вице-президент утвердил перечень государственных мероприятий, посвященных 75-летию Сергея Багапш.

Также Государственная комиссия рассмотрела и одобрила мероприятия, предусмотренные Администрацией города Сухум и Администрацией Очамчырского района.

Памятные мероприятия, посвященные 75-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, второго Президента Республики Абхазия, Героя Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени Багапш Сергея Васильевича.

1 марта 2024 г. Торжественные мероприятий в городе Очамчыра:

1) Церемония возложения цветов к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии1992-1993 гг., в 12:50;

2) Фотовыставка «С. В. Багапш – 75» в Доме культуры, в городе Очамчыра, в 12:10;

3) Торжественное заседание, посвящённое 75-летию со дня рождения С.В. Багапш, в Доме культуры, в городе Очамчыра, в 13:00.

3 марта 2024 г. спортивное мероприятие Государственного комитета по делам молодежи и спорта – товарищеский матч по баскетболу, посвященный памяти С. В. Багапш, между командами Абхазии и КЧР, в городе Очамчыра, с 1:.00.

4 марта 2024 г. Памятные мероприятия:

1) Церемония возложения цветов к мемориалу первого президента Республики Абхазия В. Г. Ардзинба в с. Нижняя Эшера Сухумского района, в 11:00;

2) Церемония возложения цветов к мемориалу второго президента Республики Абхазия С. В. Багапш в с. Джгерда, Очамчырского района, в 12:00;

3) Фотовыставка «Жизнь и деятельность С.В. Багапш», на Площади им. С.В. Багапш в г. Сухум, в 13:00;

4) Фотовыставка, посвященная памяти С. В. Багапш в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Я. Чанба», в 15:00;

5) Торжественное заседание, посвящённое 75-летию со дня рождения С.В. Багапш в Государственном Учреждении «Абхазский государственный драматический театр им. С. Я. Чанба», в 15:30.

Конец марта 2024 г. Вечер памяти С. В. Багапш в Центральной библиотеке г. Очамчыра.

До 20 мая 2024 года – подведение Государственной комиссией по монументальному искусству итогов конкурсов на лучшие проекты памятника С. В. Багапш в г. Сухуме, а также благоустройства площади им. С. В. Багапш в городе Сухум.

С 28 февраля по 20 мая 2024 года – проведение конкурса Государственной комиссией Республики Абхазия по монументальному искусству на лучший проект памятника С. В. Багапш в городе Очамчыра.

26 августа 2024 года – научно-практическая конференция посвященная Дню международного признания независимости Республики Абхазия, роли Сергея Васильевича Багапш в национально-освободительном движении, государственном строительстве и признании независимости Республики Абхазия.

Мероприятия, предусмотренные Администрацией города Сухум и Администрацией Очамчырского района в средних школах:

1. Город Сухум:

– СШ №13 им. Ч. М. Джонуа – вечер памяти к 75-летию С. В. Багапш, 04.03.2024 г., 09:00;

– СШ №5 им. Е. А. Эшба – конференция «Ауаҩреи ақьиареи рыгәра згоит», 05.03.2024 г., 10:40;

– СШ №6 им. В. М. Комарова – вечер памяти к 75-летию С. В. Багапш, 04.03.2024 г., 11:00;

– СШ №10 им. Н. А. Лакоба – вечер памяти к 75-летию С. В. Багапш, 04.03.2024 г., 12:00;

– СШ №2 им. А. С. Пушкина – вечер памяти к 75-летию С. В. Багапш,12.03.2024 г., 14:00;

– Во всех школах города – сочинение на тему: «О жизни и деятельности С. В. Багапш», 04.03.2024 г.;

– Во всех школах города – открытые уроки, с 04.03. по 07.03.2024 г.

2. Очамчырский район:

Во всех школах района с 4 по 8 марта 2024 г. – вечер памяти к 75-летию С. В. Багапш, а также классные часы, посвященные жизни и деятельности С. В. Багапш.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 23 февраля 2024 18:15

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