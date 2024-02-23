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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГЕТИКИ

Новости Пятница, 23 февраля 2024 18:17
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГЕТИКИ

Сухум. 23 февраля 2024. Абхазия-Информ. Вопросам взаимодействия РУП «Черноморэнерго» и ИнгурГЭС по стабилизации энергоснабжения республики и перспективным планам работы было посвящено совещание, которое провел премьер-министр Александр Анкваб с первым вице-премьером, министром энергетики и транспорта Джансухом Нанба, вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба, руководством «Черноморэнерго» и гидроэлектростанции.

По прогнозам директора ИнгурГЭС Левана Мебония, с учетом существующих резервов социального перетока электроэнергии из России, принимаемых мер по экономии и расхода и перспектив наполнения Джварского водохранилища в весенний период, стабилизировать снабжение электричеством удастся к концу марта-началу апреля.

Вместе с тем, как считает руководство ИнгурГЭС, уже сейчас необходимо спланировать меры, рассчитанные на покрытие дефицита электроэнергии в перспективе – в осенне-зимний период 2024-2025 годов. По мнению энергетиков, ситуацию способно изменить системное внедрение приборов объективного учета потребления электричества наряду с перспективным планированием альтернативных источников генерации энергии.

Премьер-министр выразил благодарность руководителю ИнгурГЭС за предпринимаемые усилия и предложил совместно с Минэнерготрансом республики и «Черноморэнерго» отработать предложения по долгосрочному решению проблемы.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 23 февраля 2024 18:20

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