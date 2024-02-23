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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ

Новости Пятница, 23 февраля 2024 20:03
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ

Сухум. 23 февраля 2024. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в круглом столе «Россия и Абхазия: безопасность и развитие» в Центре социально-экономических исследований в преддверии выборов Президента России. В мероприятии также участвовали руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, министр иностранных дел Инал Ардзинба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин.

Руководитель ЦСЭИ Олег Дамениа, открывая мероприятие, отметил, что у России сложился уникальный опыт культурного соразвития, вследствие которого неславянские народы, живущие на территории РФ, считают ее своей родиной.

«Сегодня русофобская доктрина, насаждаемая миру Западом, проникает в сознание и нашего общества. Тем более, когда оно еще не выработало своей идеологической парадигмы, не определило своей социальной модели развития и продолжает находиться в турбулентном состоянии», – сказал он.

В условиях, когда политические и идеологические институты еще слабы, избирателю сложно определиться в своей социально-политической ориентации – в таком контексте были мнения и высказанные участниками круглого стола.

По словам Олега Дамениа, помогут нашему обществу, особенно российским гражданам Абхазии, в понимании всей значимости предстоящих выборов президента Российской Федерации и своей ответственности в укреплении содружества наших стран.

Секретарь Совбеза Сергей Шамба подчеркнул, что мы живем в эпоху глобальных перемен, когда идет переустройство мировой системы.

«Мы недостаточно сильны, чтобы активно собственными силами противостоять возникающим угрозам, и тут для нас важно выбрать правильный политический вектор. Наши исторические трагедии были связаны с тем, что мы неудачно это делали в свое время в силу того, что не было единого лидера в абхазской нации, не было единства, – сказал Шамба. – Нам важно сегодня сохранить единство, сплотиться вокруг общей идеи и понимать, какие существуют угрозы». Он также подчеркнул, что Абхазии повезло с тем, что после распада СССР политические деятели нашей страны сумели выстроить грамотный политический курс. Это помогло сохранить в союзниках великую мировую державу, члена Совета безопасности ООН, самую большую страну в мире, что дает нам надежду на развитие и сохранение идентичности и государственности. Единственная возможность для выживания – союз с Российской Федерацией. А предстоящие выборы станут показателем того, насколько наше общество оценивает угрозы, стоящие перед народом».

Участники круглого стола говорили об особом характере взаимоотношений и о роли выборов в укреплении и расширении связей между Россией и Абхазией. Председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн, в частности, выразила надежду на то, что мудрый многонациональный абхазский народ сделает правильный выбор.

Генеральный директор телекомпании «Абаза-ТВ» Руслан Хашиг высказал готовность оказывать всяческое содействие предвыборной кампании совместно с посольством РФ в Абхазии.

«Мы, помимо информационной, рекламной поддержки, также допускаем, что на нашем канале могут быть представлены и агитационные материалы от кандидатов в президенты России, если такие обращения поступят», – добавил он.

По словам министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба, внешнеполитические ориентиры России формируются из необходимости обеспечения безопасности и экономического роста.

«Достаточно посмотреть на работу таких межгосударственных объединений, как Союзное государство РФ и Республики Беларусь, БРИКС и другие структуры, которые в значительной степени инициированы Россией и действуют при ее поддержке», – отметил Ардзинба.

Министр считает, что при сохранении суверенитета Абхазии такие объединения, как Союзное государство, сфокусированные на обеспечении безопасности и экономическом росте, могут помочь республике реализовать свои национальные интересы.

«Союзное государство - это одно из самых активных и качественных по уровню взаимодействия интеграционных объединений, в рамках которого военно-техническое взаимодействие между ее участниками вышло на беспрецедентный уровень», – сказал Ардзинба.

Анита Бганба, преподаватель АГУ, отметила, что Абхазия находится в уникальном пространстве.

«Мало у каких стран есть такая возможность отдать голос за руководящие должности двух государств: мы можем выбирать президента Абхазии и России. Сегодня Владимир Владимирович Путин является тем гарантом, который позволяет нам спокойно существовать», – сказала она.

Аслан Бжания выразил уверенность в важности выборов для будущего развития обеих стран и подчеркнул особый характер взаимоотношений, обеспечивший суверенитет республики. По его словам, к предстоящим выборам в республике будет открыто самое большое количество избирательных участков среди всех стран постсоветского пространства.

«Ко дню выборов мы подойдем как к празднику, а исход этого дня определит перспективы нашего развития на ближайшие семь лет, имею в виду развитие нашего государства и взаимодействие с Россией», – подчеркнул Аслан Бжания.

Россию и Абхазию связывают отношения союзничества и стратегического партнерства, что прослеживается во всех сферах, сказал российский посол Михаил Шургалин. Он отметил, что проблемы во взаимодействии, конечно, бывают. Но важно то, что они не только вовремя обсуждаются, но и решаются благодаря воле обеих сторон.

Посол России в Абхазии подтвердил возможность участия россиян в выборах с просроченными паспортами, что демонстрирует глубину союзнических и стратегических отношений между странами.

Участники круглого стола высказали свое мнение о значимости предстоящих выборов и подчеркнули необходимость противостоять внешним угрозам через единство и сотрудничество, а также выразили уверенность в выборе правильного политического курса для обеспечения безопасности и процветания Абхазии и России.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 23 февраля 2024 20:10

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