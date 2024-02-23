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Абхазия Информ

ОТМЕНЕНО РЕШЕНИЕ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАССАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ПО ЖАЛОБЕ «АНД»

Новости Пятница, 23 февраля 2024 20:14
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ОТМЕНЕНО РЕШЕНИЕ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАССАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ПО ЖАЛОБЕ «АНД»

Сухум. 23 февраля 2024. Абхазия-Информ. Президиум Верховного суда рассмотрел надзорное представление генерального прокурора Абхазии Адгура Агрба на постановление Сухумского городского суда от 29 июня 2023 года и определение Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия от 30 августа 2023 года по жалобе председателя Республиканской общественной организации «Абхазское народное движение» А. А. Ардзинба о признании незаконными действий первого заместителя генпрокурора Республики Абхазия Д.Г. Квициния и бездействия генпрокурора А.Н. Агрба в порядке статьи 124 УПК РА.

Указанным решением Сухумского городского суда была частично удовлетворена жалоба председателя Республиканской общественной организации «АНД» Ардзинба А.А., в частности, признано незаконным бездействие генерального прокурора по организации проверки сообщения о преступлении о возможных хищениях денежных средств при приобретении необходимых материалов для капитального ремонта ВЛ 220 кВ «Ачгуара», а в части признания незаконными действий первого замгенпрокурора по проведению проверки сообщения о преступлении в порядке ст.ст.143-144 УПК, жалоба оставлена без удовлетворения.

Определением Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда было оставлено без изменения постановление Сухумского городского суда от 29 июня 2023 года, а кассационное представление – без удовлетворения.

Президиум Верховного суда Республики Абхазия по итогам рассмотрения надзорного представления отменил постановление Сухумского городского суда от 29 июня 2023 года и определение Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия от 30 августа 2023 года и передал дело в суд первой инстанции на новое судебное рассмотрение.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 23 февраля 2024 20:18

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