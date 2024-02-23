Сухум. 23 февраля 2024. Абхазия-Информ. В «Сухумском доме юношества» открывается бесплатная Школа юного журналиста «Акалам». На занятиях учащиеся познакомятся с профессией и овладеют необходимыми навыками. Обучение стартует в марте. В средней группе (для учащихся 6, 7 и 8 классов) занятия завершатся в июне, в старшей (для ребят из 9, 10 и 11 классов) – в ноябре. Они будут проходить дважды в неделю по 1,5-2 часа.