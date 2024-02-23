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Абхазия Информ

ОТКРЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНАЯ ШКОЛА ЮНОГО ЖУРНАЛИСТА «АКАЛАМ»

Новости Пятница, 23 февраля 2024 20:26
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ОТКРЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНАЯ ШКОЛА ЮНОГО ЖУРНАЛИСТА «АКАЛАМ»

Сухум. 23 февраля 2024. Абхазия-Информ. В «Сухумском доме юношества» открывается бесплатная Школа юного журналиста «Акалам». На занятиях учащиеся познакомятся с профессией и овладеют необходимыми навыками. Обучение стартует в марте. В средней группе (для учащихся 6, 7 и 8 классов) занятия завершатся в июне, в старшей (для ребят из 9, 10 и 11 классов) – в ноябре. Они будут проходить дважды в неделю по 1,5-2 часа.

Отбор участников пройдет в два этапа. До 10 марта школьникам нужно заполнить онлайн заявку (ее можно найти в Instagram-аккаунте СДЮ). После этого кандидатов пригласят на собеседование.

В роли наставников Школы выступят именитые абхазские журналисты.

Проект «Акалам» осуществляется СДЮ в партнерстве с Детским фондом ООН (UNICEF) - (Агентство ООН).

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 23 февраля 2024 20:28

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