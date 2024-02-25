УЧИТЕЛЯ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ С РОССИЙСКИМИ КОЛЛЕГАМИ
Сухум. 24 февраля 2024. Абхазия-Информ. В Гудаутском районе прошли мастер-классы от ведущих специалистов, «учителей года» по таким дисциплинам, как математика, физика, история, информатика. Российские коллеги ознакомили с новейшими научными достижениями в области образования, а также провели семинарские занятия для воспитателей дошкольных учреждений и учителей английского языка по актуальным темам.
В «Зимней школе» участвовало 11 спикеров, которые преподают разные дисциплины и работают в разных общеобразовательных учреждениях.
«На сегодняшний день, проведенная работа педагогов с большим стажем – является мастер-классом людей, имеющих высокие достижения в определённой области, самобытных и уникальных в своем роде, необычных для абхазских детей, школьников, которые показывают очень хорошие результаты на местных олимпиадах, а также первенствах», – отметил и.о. главы Гудаутского района Рауль Лолуа.
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