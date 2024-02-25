 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ТКУАРЧАЛСКОГО РАЙОНА ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2023 ГОД

Новости Воскресенье, 25 февраля 2024 19:52
Оцените материал
(0 голосов)
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ТКУАРЧАЛСКОГО РАЙОНА ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2023 ГОД

Сухум. 25 февраля 2024. Абхазия-Информ. Глава Администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия представил президенту Аслану Бжания отчет об итогах деятельности в районе за прошедший год.

«В 2023 году доходная часть бюджета выполнена на 102,5%. При плане по доходам 311 млн 881 тыс. рублей фактическое выполнение составило 319 млн 757 тыс. руб. В том числе: выполнение по собственным доходам составило 112 %, то есть при плане – 65 млн 887 тысяч рублей, поступило – 73 млн 762 тыс. рублей», – сообщил Исидор Дочия.

По его словам, увеличение доходной и расходной части бюджета в истекшем году связано с отчислениями от посещения Рицинского реликтового национального парка и РУП «Комплекс Новоафонская Пещера им. Г.Смыр».

В 2023 году было установлено отчисление в доход бюджета района по 50 рублей от каждого реализованного билета. Так, в прошедшем году в бюджет района поступило 29 млн 600 тыс. рублей данного вида платежа.

Дочия представил также информацию о дотациях из республиканского бюджета, они составили 96 млн рублей, субсидии из средств Российской Федерации – 149 млн 995 тысяч рублей. То есть доля дотаций и субсидий в бюджете Ткуарчалского района составляет 77%.

Было отмечено, что бюджет района в основном социально ориентированный – более 70% бюджета приходится на выплату заработной платы, материальной помощи, пособий и др.

Также Дочия назвал основную проблему района – нехватку рабочих мест.

В своем отчете он привел данные по собираемости за потребление электроэнергии, проинформировал президента о ремонтно-восстановительных работах и реализации сельскохозяйственных проектов в районе.

Аслан Бжания попросил подробнее рассказать о реализации сельскохозяйственных проектов, в частности – винограда и цитрусовых.

Дочия сообщил, по государственной программе развития сельского хозяйства в 2012 году в Ткуарчалском районе было заложено 161 га земельных угодий под закладку многолетних насаждений, в том числе: под фейхоа – 14,0 га, под орех-фундук – 147 га, которые переданы в аренду частным предпринимателям. Все хозяйства функционируют. Так, предпринимателем в с. Речху Ткуарчалского района создано форельное хозяйство, общая сумма вложений составляет 150 млн рублей.

По целевой программе развития сельского хозяйства в 2023 году по Ткуарчалскому району было реализовано 8 сельскохозяйственных проектов на общую сумму 2 млн 785 тыс. рублей. В том числе: З проекта по животноводству на сумму 1 млн 500 тыс. рублей, 2 проекта по приобретению средств малой механизации – 295 тыс. рублей, 2 проекта по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции – 700 тыс. рублей и 1 проект – по птицеводству на сумму 290 тыс. рублей.

Глава государства подчеркнул важность эффективного использования государственных средств.

Аслан Бжания поднял вопрос асфальтирования дороги Ткуарчал-Акармара. Дочия констатировал, что из-за технических проблем укладка нового полотна временно приостановлена. Глава государства поручил руководителю района держать данный вопрос на личном контроле.

«Эту проблему надо решать быстро. График работы не должен нарушаться. Впереди у вас летний сезон. Ремонт автодороги к поселку Акармара значительно увеличит поток туристов в Ткуарчалский район», – сказал Аслан Бжания.

Президент призвал ведомства, отвечающие за жизнедеятельность района, к конструктивному взаимодействию, направленному на решение общих задач.

Глава государства подчеркнул наличие туристического потенциала района и нацелил руководство на дальнейшее развитие этого направления. «Потенциал Ткуарчала должен быть раскрыт. И в этом плане очень много будет зависеть от вас, Исидор Шалодиевич, от вашей команды, от районного собрания», – сказал А.Бжания, заверив в поддержке со стороны руководства.

Работу Ткуарчалской администрации по итогам 2023 года глава государства признал удовлетворительной.

«В целом дела обстоят удовлетворительно. За что и хочу вас поблагодарить», – сказал президент.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Воскресенье, 25 февраля 2024 19:59

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « УЧИТЕЛЯ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ С РОССИЙСКИМИ КОЛЛЕГАМИ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗА 2023 ГОД »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.