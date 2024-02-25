ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ТКУАРЧАЛСКОГО РАЙОНА ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2023 ГОД

«В 2023 году доходная часть бюджета выполнена на 102,5%. При плане по доходам 311 млн 881 тыс. рублей фактическое выполнение составило 319 млн 757 тыс. руб. В том числе: выполнение по собственным доходам составило 112 %, то есть при плане – 65 млн 887 тысяч рублей, поступило – 73 млн 762 тыс. рублей», – сообщил Исидор Дочия.

Сухум. 25 февраля 2024. Абхазия-Информ. Глава Администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия представил президенту Аслану Бжания отчет об итогах деятельности в районе за прошедший год.

По его словам, увеличение доходной и расходной части бюджета в истекшем году связано с отчислениями от посещения Рицинского реликтового национального парка и РУП «Комплекс Новоафонская Пещера им. Г.Смыр».

В 2023 году было установлено отчисление в доход бюджета района по 50 рублей от каждого реализованного билета. Так, в прошедшем году в бюджет района поступило 29 млн 600 тыс. рублей данного вида платежа.

Дочия представил также информацию о дотациях из республиканского бюджета, они составили 96 млн рублей, субсидии из средств Российской Федерации – 149 млн 995 тысяч рублей. То есть доля дотаций и субсидий в бюджете Ткуарчалского района составляет 77%.

Было отмечено, что бюджет района в основном социально ориентированный – более 70% бюджета приходится на выплату заработной платы, материальной помощи, пособий и др.

Также Дочия назвал основную проблему района – нехватку рабочих мест.

В своем отчете он привел данные по собираемости за потребление электроэнергии, проинформировал президента о ремонтно-восстановительных работах и реализации сельскохозяйственных проектов в районе.

Аслан Бжания попросил подробнее рассказать о реализации сельскохозяйственных проектов, в частности – винограда и цитрусовых.

Дочия сообщил, по государственной программе развития сельского хозяйства в 2012 году в Ткуарчалском районе было заложено 161 га земельных угодий под закладку многолетних насаждений, в том числе: под фейхоа – 14,0 га, под орех-фундук – 147 га, которые переданы в аренду частным предпринимателям. Все хозяйства функционируют. Так, предпринимателем в с. Речху Ткуарчалского района создано форельное хозяйство, общая сумма вложений составляет 150 млн рублей.

По целевой программе развития сельского хозяйства в 2023 году по Ткуарчалскому району было реализовано 8 сельскохозяйственных проектов на общую сумму 2 млн 785 тыс. рублей. В том числе: З проекта по животноводству на сумму 1 млн 500 тыс. рублей, 2 проекта по приобретению средств малой механизации – 295 тыс. рублей, 2 проекта по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции – 700 тыс. рублей и 1 проект – по птицеводству на сумму 290 тыс. рублей.

Глава государства подчеркнул важность эффективного использования государственных средств.

Аслан Бжания поднял вопрос асфальтирования дороги Ткуарчал-Акармара. Дочия констатировал, что из-за технических проблем укладка нового полотна временно приостановлена. Глава государства поручил руководителю района держать данный вопрос на личном контроле.

«Эту проблему надо решать быстро. График работы не должен нарушаться. Впереди у вас летний сезон. Ремонт автодороги к поселку Акармара значительно увеличит поток туристов в Ткуарчалский район», – сказал Аслан Бжания.

Президент призвал ведомства, отвечающие за жизнедеятельность района, к конструктивному взаимодействию, направленному на решение общих задач.

Глава государства подчеркнул наличие туристического потенциала района и нацелил руководство на дальнейшее развитие этого направления. «Потенциал Ткуарчала должен быть раскрыт. И в этом плане очень много будет зависеть от вас, Исидор Шалодиевич, от вашей команды, от районного собрания», – сказал А.Бжания, заверив в поддержке со стороны руководства.

Работу Ткуарчалской администрации по итогам 2023 года глава государства признал удовлетворительной.

«В целом дела обстоят удовлетворительно. За что и хочу вас поблагодарить», – сказал президент.

Об этом сообщает сайт главы государства.