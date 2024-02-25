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Абхазия Информ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗА 2023 ГОД

Новости Воскресенье, 25 февраля 2024 19:59
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗА 2023 ГОД

Сухум. 25 февраля 2024. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял отчет главы Администрации Очамчырского района Беслана Бигвава об итогах деятельности администрации за 2023 год. Глава государства был проинформирован о том, что по итогам года доходная часть бюджета выполнена на 58,8%. При плане по доходам 186, 9 млн рублей, фактическое выполнение составило 109,9 млн рублей.

Президент обратил внимание на то, что для повышения экономического потенциала района необходимо диверсифицировать отрасли. «Вы должны стремиться к развитию туристического потенциала района. Альтернативы этому нет, это хорошая история», – сказал Аслан Бжания.

Далее президент интересовался ходом строительства и ремонтно-восстановительных работ ФАПов в Очамчырском районе.

«В некоторых селах района в фельдшерско-акушерских пунктах произведен капитальный ремонт, а в шести селах ФАПы построены с нуля», – сказал глава района.

Беслан Бигвава также сообщил президенту о реализации инвестиционных проектов на территории района.

В рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия 2020-2022гг. было запланировано 7 объектов на общую сумму 328,8 млн рублей.

Согласно отчету, в районе реализовано 6 мероприятий на общую сумму 275 млн рублей: устройство автодорожного покрытия ул. «Братьев Зантария» в с. Тамыш на сумму 18,9 млн рублей; капитальный ремонт распределительных сетей на сумму 9,7 млн рублей; приобретение оборудования и материалов для ремонта ВЛ 220 кВ «Ачгуара» на сумму 108,1 млн рублей; устройство автодорожного покрытия в с. Мыку на сумму 44,2 млн рублей; устройство автодорожного покрытия в с.Маркула на 16,9 млн рублей; освещение республиканской трассы Псоу-Ингур на участке Сухум – Очамчыра (1 этап) на 76,9 млн рублей.

Бигвава отметил, что освещение республиканской трассы существенно снизило количество несчастных случаев в ночное время суток.

«Трасса хорошо освещается, все работает в штатном режиме. Люди довольны», – сказал глава района.

Президент поднял вопрос незаконного строительства вдоль республиканской трассы.

«Все должно быть выполнено в соответствии с нормативами, на определенном удалении, чтобы у нас была возможность в дальнейшем расширить эту трассу. Это надо учесть, чтобы в будущем избежать всевозможных конфликтных ситуаций», – предупредил глава государства.

Обсуждался и вопрос благоуствойства республиканской трассы и города Очамчыра. По информации Б.Бигвава, работы по озеленению города продолжаются.

«Мы посадили сосны в парке на набережной, на въезде в город высадили аллею мимоз. Также планируем высадить вдоль центральной трассы кипарисы и пальмы в городе», – рассказал глава Администрации.

Президент положительно оценил данные проекты и пообещал всячески помогать в их реализации.

«В этом году нужно высадить минимум 1 тысячу кипарисов. Я вам в этом помогу», – пообещал Аслан Бжания.

Он поручил главе Администрации Очамчырского района обратить внимание на республиканскую программу министерства просвещения по оснащению всех общеобразовательных школ в Абхазии спортивными площадками.

«Совместно с министерством просвещения подготовьте все необходимые материалы, выделите места и возьмите под личный контроль работы по реализации данного проекта», – сказал президент.

По итогам обсуждения социально-хозяйственной деятельности в Очамчырском районе президент одобрил годовой отчет.

«Четко обозначены проблемные места и рассчитываем, что они будут методично и системно решаться шаг за шагом», – сказал Аслан Бжания и дал ряд рекомендаций, направленных на улучшение качества работы.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Воскресенье, 25 февраля 2024 20:16

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