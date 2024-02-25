ПЕРВОЕ МЕСТО В МЕЖДУНАРОДОМ ДЕТСКОМ ШАХМАТНОМ ОНЛАЙН-тТУРНИРЕ

Сухум. 25 февраля 2024. Абхазия-Информ. Состоялся традиционный, 4-й по счёту, Международный детский шахматный онлайн турнир в гибридном формате «Единый мир». К постоянным участникам турнира Республики Абхазия, Алжиру, Аргентине, Египту, Иордании, Ирану, Катару, Ливану, Танзании, Тунису, Турции и Южной Осетии присоединилась Эфиопия. Россия была представлена тремя командами из Саранска, Мелитополя и Донецка.

Перед началом соревнования к участникам турнира обратился глава предвыборного штаба кандидата в президенты России В.В Путина – А.В. Жога, депутат Государственной Думы Российской Федерации М.В. Бутина и восходящая звезда российских шахмат Шогджиев Роман.

Для подрастающего поколения турнир важен спортивным, образовательным и воспитательным аспектами. Он дает игрокам возможность узнать о других странах из «первых рук».

Турнир проходил по швейцарской системе в 9 туров в личном и командном зачете.

Абхазию представляли шахматисты: Кварацхелия Тристан, Багателия Нестор, Лаквитава Сарида, Турков Богдан.

Команду Республики Абхазия готовил зампредседателя Федерации шахмат Абхазии Зухба Темур.

В итоге в командном зачете Республика Абхазия заняла 1 место, второе и третье у

команд из России, четвертое Южная Осетия.

В личном зачете первое место Танделов Арсений (Южная Осетия), второе Кварацхелия Тристан (Абхазия), третье Багателия Нестор (Абхазия).

Среди девочек первое место Бондаренко Алина (Россия), второе Танделова Людмила (Южная Осетия), третье Лаквитава Сарида (Абхазия).



