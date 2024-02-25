СУХУМСКИЕ ТЕННЕСИСТКИ НА ЧЕТВЕРТОМ МЕСТЕ
Сухум. 25 февраля 2024. Абхазия-Информ. В г. Славянске-на-Кубани прошли краевые спортивные соревнования по настольному теннису. Соревнования проводились в спортивной дисциплине «одиночный разряд», среди мальчиков и девочек до 12 лет, юношей и девушек до 14 лет, юношей и девушек до 16 лет.
В турнире соревновались более тысячи теннисистов. Среди них и женская команда г. Сухум, участвующая в турнире в возрастной категории до 14 лет.
Юные теннисистки команды г. Сухум после первого тура вышли на 4 место, из 30 соревнующихся команд, уступив лишь командам из Москвы, Краснодарского края и Ростовской области.
Команда г. Сухум принимает участие в краевых спортивных соревнованиях по настольному теннису в г. Славянск-на-Кубани ежегодно с 2010 года.
Тренируют спортсменов команды г. Сухум Вартикян Амбарцум и Карчава Ренат.
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