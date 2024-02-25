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Абхазия Информ

СУХУМСКИЕ ТЕННЕСИСТКИ НА ЧЕТВЕРТОМ МЕСТЕ

Новости Воскресенье, 25 февраля 2024 20:31
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СУХУМСКИЕ ТЕННЕСИСТКИ НА ЧЕТВЕРТОМ МЕСТЕ

Сухум. 25 февраля 2024. Абхазия-Информ. В г. Славянске-на-Кубани прошли краевые спортивные соревнования по настольному теннису. Соревнования проводились в спортивной дисциплине «одиночный разряд», среди мальчиков и девочек до 12 лет, юношей и девушек до 14 лет, юношей и девушек до 16 лет.

В турнире соревновались более тысячи теннисистов. Среди них и женская команда г. Сухум, участвующая в турнире в возрастной категории до 14 лет.

Юные теннисистки команды г. Сухум после первого тура вышли на 4 место, из 30 соревнующихся команд, уступив лишь командам из Москвы, Краснодарского края и Ростовской области.

Команда г. Сухум принимает участие в краевых спортивных соревнованиях по настольному теннису в г. Славянск-на-Кубани ежегодно с 2010 года.

Тренируют спортсменов команды г. Сухум Вартикян Амбарцум и Карчава Ренат.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Воскресенье, 25 февраля 2024 20:32

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