В ЦЕНТРЕ СУХУМА ИЗЪЯТО НЕЗАКОННО ДЕЙСТВУЮЩЕЕ МАЙНИНГ-ОБОРУДОВАНИЕ
Сухум. 25 февраля 2024. Абхазия-Информ. При проведении профилактических мероприятий с целью выявления и пресечения незаконной деятельности по добыче криптовалюты в г. Сухум сотрудниками отдела участковых уполномоченных милиции общественной безопасности столичного управления внутренних дел входе проверки подвального помещения многоквартирного дома № 51 по ул. Званба обнаружена действующая майнинг-ферма.
14 аппаратов по добыче криптовалюты, принадлежащие Барабаш Максиму Игоревичу, проживающему по настоящему адресу, отключены от энергосети и демонтированы. Также изъяты применяемые в криптодобыче блоки различных моделей в количестве 20 единиц. Оборудование помещено на склад Госстандарта Абхазии.
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