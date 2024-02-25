 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ЦЕНТРЕ СУХУМА ИЗЪЯТО НЕЗАКОННО ДЕЙСТВУЮЩЕЕ МАЙНИНГ-ОБОРУДОВАНИЕ

Новости Воскресенье, 25 февраля 2024 20:34
Оцените материал
(0 голосов)
В ЦЕНТРЕ СУХУМА ИЗЪЯТО НЕЗАКОННО ДЕЙСТВУЮЩЕЕ МАЙНИНГ-ОБОРУДОВАНИЕ

Сухум. 25 февраля 2024. Абхазия-Информ. При проведении профилактических мероприятий с целью выявления и пресечения незаконной деятельности по добыче криптовалюты в г. Сухум сотрудниками отдела участковых уполномоченных милиции общественной безопасности столичного управления внутренних дел входе проверки подвального помещения многоквартирного дома № 51 по ул. Званба обнаружена действующая майнинг-ферма.

14 аппаратов по добыче криптовалюты, принадлежащие Барабаш Максиму Игоревичу, проживающему по настоящему адресу, отключены от энергосети и демонтированы. Также изъяты применяемые в криптодобыче блоки различных моделей в количестве 20 единиц. Оборудование помещено на склад Госстандарта Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Воскресенье, 25 февраля 2024 20:47

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СУХУМСКИЕ ТЕННЕСИСТКИ НА ЧЕТВЕРТОМ МЕСТЕ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.