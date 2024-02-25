БЕСЛАН ЭШБА: РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОНТРОЛЁРОВ «ЭНЕРГОСБЫТА» НАС НЕ УСТРАИВАЮТ

Сухум. 25 февраля 2024. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба провел совещание, посвященное усилению мер по сбору оплаты за потреблённую электроэнергию. На совещание в столичную мэрию пригласили контролеров «Энергосбыта», тех, кто непосредственно общается с населением – абонентами городских электросетей.

Глава Администрации Беслан Эшба спросил, чем могут помочь власти в улучшении ситуации с собираемостью платежей за потреблённую электроэнергию.

Начальник отдела «Энергосбыта» СУЭС Джамбулат Аршба рассказал о показателях платежей с начала года – на сегодняшний день за февраль собрано 22 миллиона 113 тысяч рублей. По его информации, за 2022 и 23-й годы установлено 15 тысяч приборов учета, а с начала нового года – около тысячи.

Джамбулат Аршба напомнил, что была хорошая практика, к которой следовало бы вернуться, ​чтобы руководители организаций требовали у своих работников справку об отсутствии задолженности за электричество.

Мэр поинтересовался, какова собираемость среди абонентов, у которых установлены приборы учета и с чем сталкиваются контролеры при работе «в поле». Беслан Эшба отметил, что электричество – это товар, за который надо платить.

Контролеры рассказали, что часть абонентов аргументируют неоплату низким уровнем электроэнергии в сети или тем, что при многократных отключениях перегорела бытовая техника. ​Еще один контролер озвучила факты, с которыми сталкивается в работе, что больше всего не платят те, кто имеет возможности.

«Вы сказали, миллионеры не платят, – заметил мэр, обращаясь к контролерам, – пожалуйста, после совещания напишите мне список тех, кого вы считаете, что у них есть возможность, но они не платят. И Беслан Эшба сам с этим разберется.

По словам мэра, протестные настроения неплательщиков ни к чему не приведут. Услуги, которые оказываются, следует оплачивать. А отрасль сможет развиваться, в том числе за счёт платежей населения.

«Нам надо самим, если говорим о нашем суверенитете, нашей государственности, услуги надо оплачивать. И пока Сухумское управление электросетей не найдет средства, чтобы отремонтировать сети, не 116 V будет в сети, а гораздо меньше. И чем больше будут люди иметь протестное настроение по неоплате, тем ситуация будет ухудшаться. Результаты работы контролеров «Энергосбыта,. нас не устраивают», – сказал Беслан Эшба.

Мэр озадачил присутствующих на совещании выработать определенные меры, которые увеличили бы собираемость оплаты за электроэнергию, ответить на вопрос, чем может помочь Администрация столицы, чтобы усилить работу инспекторов, с тем, чтобы до конца марта приступить в реализации конкретных шагов.

Глава Администрации также поручил инспекторам в течение марта предоставить список, на их взгляд, малоимущих абонентов. В соответствующем отделе Администрации есть свой список, но если контролеры на местах при обходе абонентов обнаруживают такие семьи, то и их данные внесут в общие списки.

«Мы от вас ждем информацию. Подготовьте, вы пришли к абоненту, и видите, что состояние семьи тяжелое, скажете нам, мы у себя проверим, состоят ли у нас на учёте», – сказал Беслан Эшба.

Об этом сообщает сайт столицы.