ГАЛА-КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ II МЕЖДУНАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО КОНКУРСА АЛИСЫ ГИЦБА

Сухум. 26 февраля 2024. Абхазия-Информ. Лауреаты II международного музыкального конкурса Алисы Гицба дали гала-концерт в Москве. Мероприятие прошло в музее-заповеднике «Остафьево – Русский Парнас». На нем прозвучали арии и романсы Беллини, Штрауса, Верди, Бизе, Чайковского, Рахманинова.

Перед зрителями выступали как сама оперная дива, так и молодые дарования – Софья Сакания, Кристина Попова, Валерия Лобанова, Мария Самусева, Никита Каяцкий и Ольга Добрыдина. Партию фортепиано исполнила Виктория Иванова.

Музыкальный конкурс Алисы Гицба проходил в октябре 2023 года в Москве и в Сухуме и был приурочен к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 15-летию со дня признания Абхазии Россией.

Гала‑концерты лауреатов в Остафьево 25 февраля и в «Москонцерте» 29 февраля – это спецпризы от партнёров конкурса.