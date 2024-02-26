МИД АБХАЗИИ ПРОСИТ РОССИЙСКИХ КОЛЛЕГ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ИНЦИДЕНТЫ В ПУНКТЕ ПРОПУСКА МАПП «АДЛЕР»
Сухум. 26 февраля 2024. Абхазия-Информ. МИД Абхазии обратился в МИД России с просьбой обратить внимание на инциденты, возникающие при пересечении абхазо-российской государственной границы в пункте пропуска МАПП «Адлер». В своем обращении МИД Абхазии проинформировал МИД России о том, что ряд граждан Республики Абхазия сталкиваются с инцидентами при их пересечении абхазо-российской государственной границы.
В связи с тем, что в МИД Абхазии так и не поступила детальная информация по данному вопросу, внешнеполитическое ведомство ссылается на публичные выступления граждан на различных информационных площадках.
МИД Республики Абхазия обращает внимание на попытки негативной интерпретации указанных инцидентов, к которым внешнеполитическое ведомство не имеет никакого отношения.
Последнее от Super User
- 8 МАРТА ДУЭТ «PIANO DUO» ИСПОЛНИТ ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ ИЗ КИНОФИЛЬМОВ
- ЗАВЕРШЕН ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБСЛЕДОВАНИЯ ПСИХИЧИЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ АБХАЗИИ
- АДАМЫР ПАЧАЛИЯ ЗАОЧНО ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ
- ГАЛА-КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ II МЕЖДУНАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО КОНКУРСА АЛИСЫ ГИЦБА
- БЕСЛАН ЭШБА: РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОНТРОЛЁРОВ «ЭНЕРГОСБЫТА» НАС НЕ УСТРАИВАЮТ