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Абхазия Информ

МИД АБХАЗИИ ПРОСИТ РОССИЙСКИХ КОЛЛЕГ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ИНЦИДЕНТЫ В ПУНКТЕ ПРОПУСКА МАПП «АДЛЕР»

Новости Понедельник, 26 февраля 2024 18:06
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МИД АБХАЗИИ ПРОСИТ РОССИЙСКИХ КОЛЛЕГ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ИНЦИДЕНТЫ В ПУНКТЕ ПРОПУСКА МАПП «АДЛЕР»

Сухум. 26 февраля 2024. Абхазия-Информ. МИД Абхазии обратился в МИД России с просьбой обратить внимание на инциденты, возникающие при пересечении абхазо-российской государственной границы в пункте пропуска МАПП «Адлер». В своем обращении МИД Абхазии проинформировал МИД России о том, что ряд граждан Республики Абхазия сталкиваются с инцидентами при их пересечении абхазо-российской государственной границы.

В связи с тем, что в МИД Абхазии так и не поступила детальная информация по данному вопросу, внешнеполитическое ведомство ссылается на публичные выступления граждан на различных информационных площадках.

МИД Республики Абхазия обращает внимание на попытки негативной интерпретации указанных инцидентов, к которым внешнеполитическое ведомство не имеет никакого отношения.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 26 февраля 2024 18:08

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