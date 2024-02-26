АДАМЫР ПАЧАЛИЯ ЗАОЧНО ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ

Сухум. 26 февраля 2024. Абхазия-Информ. Судом Галского района удовлетворено ходатайство прокуратуры о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пачалия Адамыра Мильтоновича, объявленного в международный розыск, в связи с его нахождением за пределами Абхазии.

Как сообщалось ранее, 26 декабря 2023 года прокуратурой Галского района в отношении уроженца с. Аацы Гудаутского района Пачалия Адамыра Мильтоновича, 1979 года рождения, возбуждено уголовное дело по статьям 320 (применение насилия в отношении представителя власти) и 217 (незаконное приобретение, хранение, ношение оружия) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Пачалия А.М. обвиняется в том, что 25 декабря 2023 года, примерно в 19 часов 10 минут, находясь на контрольно-пропускном пункте «Ингур», не подчинился законным требованиям сотрудников милиции проследовать в территориальное ОВД, и с целью скрыться, из имевшегося при себе незаконно носимого огнестрельного оружия, пистолета неустановленного образца калибра 9 мм., произвел несколько выстрелов, после чего с места происшествия скрылся на автомашине марки «Мерседес-Бенц» без государственных номерных знаков.