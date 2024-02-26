 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АДАМЫР ПАЧАЛИЯ ЗАОЧНО ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ

Новости Понедельник, 26 февраля 2024 18:09
Оцените материал
(0 голосов)
АДАМЫР ПАЧАЛИЯ ЗАОЧНО ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ

Сухум. 26 февраля 2024. Абхазия-Информ. Судом Галского района удовлетворено ходатайство прокуратуры о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пачалия Адамыра Мильтоновича, объявленного в международный розыск, в связи с его нахождением за пределами Абхазии.

Как сообщалось ранее, 26 декабря 2023 года прокуратурой Галского района в отношении уроженца с. Аацы Гудаутского района Пачалия Адамыра Мильтоновича, 1979 года рождения, возбуждено уголовное дело по статьям 320 (применение насилия в отношении представителя власти) и 217 (незаконное приобретение, хранение, ношение оружия) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Пачалия А.М. обвиняется в том, что 25 декабря 2023 года, примерно в 19 часов 10 минут, находясь на контрольно-пропускном пункте «Ингур», не подчинился законным требованиям сотрудников милиции проследовать в территориальное ОВД, и с целью скрыться, из имевшегося при себе незаконно носимого огнестрельного оружия, пистолета неустановленного образца калибра 9 мм., произвел несколько выстрелов, после чего с места происшествия скрылся на автомашине марки «Мерседес-Бенц» без государственных номерных знаков.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 26 февраля 2024 18:10

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МИД АБХАЗИИ ПРОСИТ РОССИЙСКИХ КОЛЛЕГ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ИНЦИДЕНТЫ В ПУНКТЕ ПРОПУСКА МАПП «АДЛЕР» ЗАВЕРШЕН ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБСЛЕДОВАНИЯ ПСИХИЧИЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.