 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАВЕРШЕН ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБСЛЕДОВАНИЯ ПСИХИЧИЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 26 февраля 2024 18:11
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАВЕРШЕН ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБСЛЕДОВАНИЯ ПСИХИЧИЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ АБХАЗИИ

Сухум. 26 февраля 2024. Абхазия-Информ. Министру здравоохранения Эдуарду Бутба доложили об итогах первого этапа обследования психического состояния здоровья детского населения республики. Встреча главы Минздрава с уполномоченным по правам ребенка Мактиной Джинджолия прошла утром 26 февраля. В ней также приняли участие детский и подростковый врач-психиатр Оксана Мельникова, врач-психиатр Гванца Мачавариани.

Обследование детей проходило с 21 ноября по 2 декабря 2023 года. Всего проведены беседы с 69 детьми. Среди основных выявленных проблем: отклонения в развитии, отклонения в поведении, эмоциональные отклонения, склонность к суициду.

Как отметила психиатр Оксана Мельникова, результаты обследования показали, что существует потребность в открытии полноценного отделения психиатрии для детского населения.

Эдуард Бутба поблагодарил российского специалиста за проделанную работу, отметив важность и актуальность обозначенного направления. Вместе с тем, он подчеркнул сложности, имеющиеся в плане организации стационарного лечения для маленьких пациентов. В частности, определение с локацией отделения.

«Мы понимаем важность и потребность в создании условий для оказания полноценной помощи детям с психическими заболеваниями. Вместе с тем, пока остается вопрос, где лучше организовать стационар. Если мы говорим о детской больнице, строительство которой начнется в этом году, то это вопрос на перспективу, но на мой взгляд вопрос требует скорейшего решения. Дождемся второго этапа обследования и будем от него отталкиваться с решением организации стационарного лечения», – резюмировал глава Минздрава.

Участники встречи также предоставили министру проект рекомендаций по развитию детской психиатрии в Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 26 февраля 2024 18:13

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АДАМЫР ПАЧАЛИЯ ЗАОЧНО ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ 8 МАРТА ДУЭТ «PIANO DUO» ИСПОЛНИТ ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ ИЗ КИНОФИЛЬМОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.