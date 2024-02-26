ЗАВЕРШЕН ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБСЛЕДОВАНИЯ ПСИХИЧИЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ АБХАЗИИ

Сухум. 26 февраля 2024. Абхазия-Информ. Министру здравоохранения Эдуарду Бутба доложили об итогах первого этапа обследования психического состояния здоровья детского населения республики. Встреча главы Минздрава с уполномоченным по правам ребенка Мактиной Джинджолия прошла утром 26 февраля. В ней также приняли участие детский и подростковый врач-психиатр Оксана Мельникова, врач-психиатр Гванца Мачавариани.

Обследование детей проходило с 21 ноября по 2 декабря 2023 года. Всего проведены беседы с 69 детьми. Среди основных выявленных проблем: отклонения в развитии, отклонения в поведении, эмоциональные отклонения, склонность к суициду.

Как отметила психиатр Оксана Мельникова, результаты обследования показали, что существует потребность в открытии полноценного отделения психиатрии для детского населения.

Эдуард Бутба поблагодарил российского специалиста за проделанную работу, отметив важность и актуальность обозначенного направления. Вместе с тем, он подчеркнул сложности, имеющиеся в плане организации стационарного лечения для маленьких пациентов. В частности, определение с локацией отделения.

«Мы понимаем важность и потребность в создании условий для оказания полноценной помощи детям с психическими заболеваниями. Вместе с тем, пока остается вопрос, где лучше организовать стационар. Если мы говорим о детской больнице, строительство которой начнется в этом году, то это вопрос на перспективу, но на мой взгляд вопрос требует скорейшего решения. Дождемся второго этапа обследования и будем от него отталкиваться с решением организации стационарного лечения», – резюмировал глава Минздрава.

Участники встречи также предоставили министру проект рекомендаций по развитию детской психиатрии в Абхазии.