8 МАРТА ДУЭТ «PIANO DUO» ИСПОЛНИТ ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ ИЗ КИНОФИЛЬМОВ

Сухум. 26 февраля 2024. Абхазия-Информ. Фортепианный дуэт «Piano Duo» с участием Народной артистки Абхазии и Заслуженной артистки Абхазии Гулизы Авидзба представит новую программу, приуроченную к празднику 8 марта. Какие произведения включены в концерт, с кем музыканты разделят сцену и как проходит подготовка к выступлению, в эфире радио Sputnik рассказала Народная артистка Абхазии Нинель Бжания. В программе будет самая популярная музыка из известных кинофильмов, сказала Бжания в эфире радио.

«Будут знакомые, любимые всеми мелодии. Мы решили сделать реверанс в сторону кинохитов. Потрясающая музыка, известных композиторов. На сцене будут выступать наши друзья – государственный камерный оркестр. И мы, и музыканты, очень вдохновлены этой программой и с нетерпением ждем этого концерт», – отметила Бжания.

Концерт состоится 7 марта в 18:00 в Госфилармонии. Вход бесплатный.

Нинель Бжания сказала, что хочет показать эту программу не только в Сухуме.

«У нас есть два цифровых рояля, и мы хотим их повезти в районы, там, где люди лишены каких-то концертов, пусть это будет село, но главное, чтоб была сцена», – отметила она.