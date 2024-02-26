ВСПЛЕСК НАЦИОНАЛИЗМА НЕ ОТПУГНУЛ РОССИЯН ОТ КУРОРТОВ АБХАЗИИ

Сухум. 26 февраля 2024. Абхазия-Информ. Россиянам любой кризис нипочем – они продолжают активно путешествовать за рубеж. Правда, если зарубежьем можно назвать Абхазию: по количеству российских туристов она превзошла многолетнего лидера – Турцию. По информации ФСБ, в 2023 году более 5,61 миллионов российских туристов посетили Турцию. А вот Абхазию – 5,74 миллионов, пишет Pravda.Ru. И это при том, что число отдыхающих в Абхазии за год выросло почти на 6%, а в Турции – на 16%.

Туристов не пугает рост абхазского национализма. Националисты в июне едва не сорвали принятие нового закона об апартаментах: якобы россияне бросятся скупать недвижимость у моря.

Затем в ноябре радикалы пытались захватить госдачу в Новом Афоне, чтобы ее не передавали России. Пришлось вводить войска.

Затем в декабре националисты объявили «бессрочную» акцию протеста, требуя от правительства Абхазии разорвать соглашение с Россией о передаче госдачи в Пицунде.

А на днях опять-таки из-за националистов отложили подписание соглашения между МВД Абхазии и Росгвардией.

Даже российский посол (уже бывший) Алексей Двинянин неоднократно жаловался: абхазские законы не защищают права граждан России. Под угрозой захвата в Абхазии – российский бизнес и даже недвижимость россиян.

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