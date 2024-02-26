РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБЫ НА КПП ПСОУ

Сухум. 26 февраля 2024. Абхазия-Информ. С 3-го ноября 2023 года по 10-е января при содействии пограничного отряда Службы Государственной безопасности Абхазии на границе КПП Псоу проходили совместные рейдовые мероприятия в целях учета выезда и въезда иностранных граждан на территорию республики.

За вышеуказанный период в Абхазию прибыли 3.418 иностранных граждан из 70-ти государств. За аналогичный период Абхазию покинули 2.705 иностранных граждан из 42 стран.

Также, с 03.11.2023 года по 10.01.2024 года, в ходе реализации назначенных мероприятий на территории государственной границы КПП Псоу, сотрудниками ГМС было составлено 176 протоколов об административных правонарушениях. Пресечен въезд в Республику Абхазия 3-х граждан Республики Узбекистан, ранее подвергнутых административному выдворению.

Вышеуказанные мероприятия показали положительную динамику в деятельности всей службы в целом, наблюдается увеличение численности обращающихся иностранных граждан в Центральный аппарат ГМС и территориальные подразделения, которые проинформированы при въезде в Республику Абхазия, о необходимости иметь соответствующие разрешительные документы.

В результате чего за ноябрь и декабрь 2023 года общая сумма государственной пошлины, поступившей в государственный бюджет от всей деятельности ГМС, составила 21 млн 063 тыс. 838 рублей.

За аналогичный период 2022 года 12 млн 166 тыс. рублей (рост за отчетный период 8 млн 897 тыс. 838 рублей).

В связи с положительными результатами с 12.02.2024 г. сотрудники Государственной миграционной службы продолжают регулярные мероприятия на границе.

Об этом сообщает сайт ГМС Абхазии.