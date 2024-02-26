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Абхазия Информ

СБОРНАЯ АБХАЗИИ ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО В ТУРНИРЕ ПО ТХЭКВОНДО ИТФ

Новости Понедельник, 26 февраля 2024 18:26
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СБОРНАЯ АБХАЗИИ ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО В ТУРНИРЕ ПО ТХЭКВОНДО ИТФ

Сухум. 26 февраля 2024. Абхазия-Информ. Сборная Абхазии заняла первое место в турнире по тхэквондо ИТФ, приуроченном к празднованию Дня защитника Отечества. Турнир прошел 25 февраля в городе Сочи. В нем приняли участие клубы Краснодарского края и команда Республики Абхазия, в состав которой вошел 71 спортсмен.

По итогам турнира абхазские спортсмены заняли 28 первых, 10 вторых и 7 третьих места.

Первые места заняли: Нарт Кокоскерия, Арина Чанба, Арина Ладария, Элизбар Ермолаев, Амелия Сичинава, Лера Гаделия, Данила Авидзба, Андрей Халайджян, Моника Цинадзе, Дамир Псардия, Виолетта Оганесян, Ясон Терзян, Арман Текленджян, Орнелла Гурзания, Вероника Чакрян, Данила Минасян, Вячеслав Маргания, Шериф Авдухатов, Артем Задыкян, Арсен Челикян, Рамина Атулян, Артем Терзян, Артур Каракеян, Ася Калайджян, Наира Эксузян, Давид Сельвян, Милена Косян, Сария Цоцория.

Серебряными призерами стали: Эраст Габлия, Шамиль Агрба, Богдан Качарава, Владислав Авидзба, Марика Цинадзе, Карен Оганесян, Никита Кохан, Каха Спиридонов, Энвер Отырба и Орнелла Авидзба.

Третьи места заняли: Эснат Бганба, Саломея Веселовская, Айнар Кайтан, Давид Кочконян, Станислав Косумян, Сергей Мозуляк и Эснат Еник.

Тренируют спортсменов Аляс Агрба, Нугзар Торчинава, Никита Ухваков и Эдуард Арзуманян.

Президент Федерации тхэквондо Абхазии Отар Гогуа.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Понедельник, 26 февраля 2024 18:28

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