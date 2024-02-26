Сухум. 26 февраля 2024. Абхазия-Информ. Сборная Абхазии заняла первое место в турнире по тхэквондо ИТФ, приуроченном к празднованию Дня защитника Отечества. Турнир прошел 25 февраля в городе Сочи. В нем приняли участие клубы Краснодарского края и команда Республики Абхазия, в состав которой вошел 71 спортсмен.