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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ПЕРВЕНСТВА СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

Новости Понедельник, 26 февраля 2024 18:28
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АБХАЗСКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ПЕРВЕНСТВА СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

Сухум. 26 февраля 2024. Абхазия-Информ. Абхазские легкоатлеты стали победителями и призерами первенства муниципального образования Славянский район, посвященное празднованию Дня защитника Отечества. В турнире приняли участие 55 спортсменов из: МБУ ДО СШ № 1 им. С.Т. Шевченко, МАУ ДО СШ «Олимпиец» им. Ю.А. Давыдова и Республики Абхазия.

Абхазские спортсмены выступили в легкоатлетическом троеборье (бег 60 метров + прыжок в длину с разбега + толкание ядра).

Артем Синогач стал первым среди спортсменов 2007-2008 годов рождения, набрав 1565 очков (60 м – 7,29 с – первое место, 5 м 72 см – прыжок в длину – первое место и толкание ядра 7 м 02 см – третье место).

Тимур Габуния стал вторым среди спортсменов 2007-2008 годов рождения в троеборье, набрав 1523 очка (60 м – 7,47 с – второе место, прыжок в длину – 5 м 47 см – второе место и толкание ядра – первое место – 8 м 23 см).

Дживан Дживиликян стал первым в троеборье среди спортсменов 2009-2010 годов рождения, набрав 1356 очков (60 м – 7,64 с – первое место, прыжок в длину – 4 м 95 см – второе место и толкание ядра – 8 м 18 см – первое место).

Эмир Габуния стал первым в толкании ядра – 6 м 94 см среди спортсменов 2011-2012 годов рождения.

Давид Дживиликян стал первым в троеборье среди спортсменов 2011-2012 годов рождения, набрав 1195 очков (60 м – 8,06 с – первое место, прыжок в длину – 4 м 55 см – первое место, толкание ядра – 8 м 64 см – первое место).

Руслан Габуния стал победителем в троеборье среди спортсменов 2014 года рождения и моложе, набрав 216 очков (60 м – второе место + прыжок в длину – третье место + толкание ядра – первое место).

Марианна Миносян стала первой в троеборье среди спортсменов 2007-2008 годов рождения (60 м, прыжок в длину и толкание ядра – первые места).

Тренируют спортсменов заслуженный тренер Абхазии, заслуженный работник физической культуры и спорта Лолита Назарс, Светлана Зубахина и Саид Возба.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 26 февраля 2024 18:34

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