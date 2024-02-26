ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДОМСТВА ЗА 2023 ГОД

Сухум. 26 февраля 2024. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял отчет министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба об итогах деятельности ведомства за 2023 год. В ходе официальной встречи с главой государства министр подчеркнул значимость подписанного Плана консультаций между МИД Республики Абхазия и МИД Российской Федерации на 2024-2025 годы.

Инал Ардзинба и Сергей Лавров, ставя цель активизации межведомственного взаимодействия, обозначили новую ступень в сотрудничестве двух стран. Особое внимание уделено содействию в контактах между руководителями ведомств, реализации совместных проектов в сфере здравоохранения, образования, спорта, культуры и МЧС.

«На завершающей стадии вопрос вступления в силу Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства», – доложил министр, отметив, что при поддержке МИД России активно реализуется расширение международных контактов Республики Абхазия.

Руководитель внешнеполитического ведомства также рассказал о том, что в рамках диалога с Республикой Беларусь были организованы взаимные визиты глав государств и созданы условия для межведомственного общения.

«Успешно зарегистрирован Торговый дом «Абхазия» в Минске, что способствует укреплению торговых связей между странами», – сообщил Инал Ардзинба, добавив, что обеспечен беспошлинный ввоз товаров производства Республики Абхазия в Республику Беларусь, а также идет разработка проекта белорусских инвесторов, который планируется к реализации в Восточной Абхазии.

По словам Инала Ардзинба, в прошедшем году проводилось взаимодействие с постоянным Комитетом Союзного государства РФ и Республики Беларусь. Были активизированы контакты с Государственным секретарем Союзного государства Д.Ф. Мезенцевым.

В своем отчете Ардзинба проинформировал, что министерство активно работает над участием в мероприятиях БРИКС под председательством Российской Федерации, что открывает новые возможности для международного сотрудничества Абхазии.

В минувшем году было уделено особое внимание рабочим поездкам в Турецкую Республику, Северный Кипр и Сирийскую Арабскую Республику.

«Абхазия изучает возможность торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия с этими странами, – отметил Ардзинба. – Мы также совместно с российскими коллегами ведем скоординированную работу по Ближнему Востоку».

Одним из приоритетных направлений деятельности ведомство считает информационное обеспечение внешнеполитической деятельности. В связи с этим продолжена активная работа Медиацентра МИД Абхазии и активизировано взаимодействие с ведущими СМИ России, Беларуси, Сирии, стран Латинской Америки. Министр также отметил, что МИД Абхазии ведет систематическую информационную поддержку специальной военной операции и регулярно взаимодействует с новыми регионами РФ.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, в конце 2023 года состоялась рабочая поездка в Сирийскую Арабскую Республику, в рамках которой прошли встречи с президентом, премьер-министром, министром иностранных дел Сирийской Арабской Республики.

«Прорабатываются возможности для организации визита президента Сирийской Арабской Республики Башара Хафез аль-Асада в Абхазию, а также запуска работы посольства Сирийской Арабской Республики в Сухуме», – добавил министр.

В 2023 году была запущена работа консульского отдела посольства Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике.

«При поддержке президента Сирийской Арабской Республики мы налаживаем контакты с представителями Алжира и Ирана», – отметил Инал Ардзинба.

В 2023 году МИД Абхазии начал вести наиболее активное взаимодействие с представителями Объединенных Арабских Эмиратов: создаются условия для общения между деловыми сообществами Абхазии и ОАЭ.

«Такую же работу совместно с ТПП мы ведем и с Ливаном», – добавил он.

Арздинба подчеркнул, что в 2023 году МИД Абхазии продолжил работу по расширению международного признания Республики Абхазия и осуществлял активные контакты с представителями Палестины, Афганистана, Йемена, КНДР, Сербской Республики.

В 2023 году, согласно отчету, состоялось два раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье: 57-ой и 58-ой, в рамках которых абхазская сторона продолжила поднимать вопрос о подписании соглашения о неприменении силы.

На базе Центра по поддержке абитуриентов посольства Республики Абхазия в Российской Федерации в прошлом году сотням молодых людей было оказано содействие в поступлении в ведущие ВУЗы России, прохождении стажировок и трудоустройстве.

Аслан Бжания выразил благодарность Иналу Ардзинба за значительный вклад в укрепление международного положения Республики Абхазия и подчеркнул важность продолжения активной внешнеполитической деятельности на благо страны.

Об этом сообщает сайт президента.