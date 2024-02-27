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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ РАБОТНИКОВ СМИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Новости Вторник, 27 февраля 2024 16:56
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ РАБОТНИКОВ СМИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Сухум. 27 февраля 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания поздравил работников средств массовой информации Абхазии с профессиональным праздником. В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемые работники средств массовой информации Республики Абхазия!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем национальной печати и СМИ Республики Абхазия и 105-летием газеты «Аԥсны»!

Роль абхазской журналистики, которая всегда стояла на передовых позициях строительства нашего независимого государства, невозможно переоценить. Вы освещаете события в стране и мире, реализуете актуальные общественно-политические, социально-экономические, творческие проекты, создаете эмоциональный фон в обществе, формируете политическую культуру и общественное мнение, влияете на политические и общественные процессы в стране.

В вашей среде всегда работали люди творческие, талантливые, неравнодушные, понимающие свою ответственность перед обществом, переживающие и искренне любящие свою родину. Среди вас был и выдающийся Дмитрий Иосифович Гулиа, под редакцией которого ровно 105 лет назад вышел в свет первый номер газеты «Аԥсны», стоявшей у истоков национальной печати.

В этот праздничный день хочу выразить вам особую благодарность за ваш труд, объективность и профессионализм. Уверен, что и впредь вы будете верны своему профессиональному долгу, будете оперативно транслировать события, происходящие в нашей республике, внося свой весомый вклад в улучшение имиджа Абхазии.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов и неиссякаемого вдохновения!»

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 27 февраля 2024 17:01

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