АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ РАБОТНИКОВ СМИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем национальной печати и СМИ Республики Абхазия и 105-летием газеты «Аԥсны»!

Роль абхазской журналистики, которая всегда стояла на передовых позициях строительства нашего независимого государства, невозможно переоценить. Вы освещаете события в стране и мире, реализуете актуальные общественно-политические, социально-экономические, творческие проекты, создаете эмоциональный фон в обществе, формируете политическую культуру и общественное мнение, влияете на политические и общественные процессы в стране.

В вашей среде всегда работали люди творческие, талантливые, неравнодушные, понимающие свою ответственность перед обществом, переживающие и искренне любящие свою родину. Среди вас был и выдающийся Дмитрий Иосифович Гулиа, под редакцией которого ровно 105 лет назад вышел в свет первый номер газеты «Аԥсны», стоявшей у истоков национальной печати.

В этот праздничный день хочу выразить вам особую благодарность за ваш труд, объективность и профессионализм. Уверен, что и впредь вы будете верны своему профессиональному долгу, будете оперативно транслировать события, происходящие в нашей республике, внося свой весомый вклад в улучшение имиджа Абхазии.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов и неиссякаемого вдохновения!»