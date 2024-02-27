ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА С МОЛОДЕЖЬЮ АБХАЗИИ

Сухум. 27 февраля 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял участие во встрече с молодежью Абхазии, организованной Государственным комитетом по делам молодежи и спорту. На встрече присутствовали спикер Парламента Лаша Ашуба и руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия.

Открывая встречу, глава комитета Таращ Хагба рассказал о возможностях, которые появились у абхазских спортсменов в 2024 году. Так, уже через несколько дней делегация в составе 100 человек из Абхазии примет участие во Всемирном молодежном фестивале в «Сириусе» в городе Сочи.

«У вас есть уникальная возможность проявить себя на международной арене. Абхазский флаг будет поднят после каждой вашей победы. Будет для всех звучать абхазский гимн! У вас есть возможность творить нашу историю», – сказал Т. Хагба.

Он также выразил благодарность министру спорта Российской Федерации Матыцину Олегу Васильевичу за помощь и «возможность стать частью большой семьи».

На мероприятии был продемонстрирован видеоотчет о деятельности комитета за минувший год.

Глава государства поблагодарил присутствующих за вклад, который они вносят в историю современной Абхазии.

«Участие молодых людей из Абхазии на международных соревнованиях такого высокого уровня – добрый знак и свидетельство того, что мы идём по правильному пути», – сказал Аслан Бжания.

Он также рассказал о предстоящем совещании, целью которого станет обсуждение проблем, связанных с организацией участия абхазской молодежи в спортивных играх стран БРИКС и во Всемирных играх дружбы, и пожелал всем участникам достойно выступить, получить как можно больше наград высокой пробы.

«Я уверен, что представители Абхазии проявят самые лучшие качества и человеческие, и интеллектуальные, и, конечно, спортивные», – в заключении сказал президент.

Замглавы комитета по делам молодежи и спорту Роман Цкуа подробно рассказал о спортивных мероприятиях международного уровня, в которых примут участие абхазские спортсмены и ответил на вопросы присутствующих.

Об этом сообщает сайт президента.