ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНО 53 НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЯ

Сухум. 27 февраля 2024. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности, за прошедшую неделю сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии выявлено 1534 нарушения правил дорожного движения, из которых 85 – нарушение норм тонирования автостекол. 53 водителя привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.