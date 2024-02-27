ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
Сухум. 27 февраля 2024. Абхазия-Информ. Незаконно хранимое наркотическое средство «марихуана» в крупном размере изъято у жителя г. Сухум Прунчака Дмитрия Латифовича, 2003 г.р. По данному факту в отношении выше указанного гражданина по ч.2 ст.223 УК РА возбуждено уголовное дело.
На момент задержания Прунчак находился в состоянии наркотического опьянения аналогичным средством, что установлено в результате обязательного медицинского освидетельствования в республиканском наркологическом диспансере.
Оперативные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска контрольного пункта милиции «Мюссера». Гражданин Прунчак на период предварительного следствия санкционирован к подписке о невыезде. Расследование проводит СГ Гудаутского РОВД.
Об этом сообщает сайт МВД.