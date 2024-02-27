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Абхазия Информ

ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Вторник, 27 февраля 2024 17:06
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ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 27 февраля 2024. Абхазия-Информ. Незаконно хранимое наркотическое средство «марихуана» в крупном размере изъято у жителя г. Сухум Прунчака Дмитрия Латифовича, 2003 г.р. По данному факту в отношении выше указанного гражданина по ч.2 ст.223 УК РА возбуждено уголовное дело.

На момент задержания Прунчак находился в состоянии наркотического опьянения аналогичным средством, что установлено в результате обязательного медицинского освидетельствования в республиканском наркологическом диспансере.

Оперативные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска контрольного пункта милиции «Мюссера». Гражданин Прунчак на период предварительного следствия санкционирован к подписке о невыезде. Расследование проводит СГ Гудаутского РОВД.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 27 февраля 2024 17:09

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