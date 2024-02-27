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Абхазия Информ

ЧИСЛО ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ РЕЗКО УВЕЛИЧИЛОСЬ

Новости Вторник, 27 февраля 2024 17:09
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ЧИСЛО ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ РЕЗКО УВЕЛИЧИЛОСЬ

Сухум. 27 февраля 2024. Абхазия-Информ. В республики вновь резко увеличилось число природных пожаров. Сухостой и подлесок горят в Гагрском, Очамчырском и Галском районах. Сегодня пожарные боролись с огнем в селах Алахадзы, Бзыбь, Мыку, Маркула, Араду, Кындыг, Хяцха и Шьышькуара.

По словам сотрудников МЧС пламя вплотную подбиралось к жилым строениям, есть случаи возгорания подсобных помещений по содержанию домашнего скота и сараев.

25 пожарных задействованы в борьбе с природными возгораниями в Очамчырском районе. Площадь пожаров в Галском районе доходит до 30 га.

Быстрому распространению пламени способствует сухая и ветреная погода. Люди поджигают свои участки с целью санитарной очистки, однако огонь выходит из - под контроля в считанные минуты и разрастается до уровня пожара. МЧС Абхазии настоятельно просит прекратить самовольный пал сухостоя во избежание непредсказуемых последствий.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 27 февраля 2024 17:10

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