ЧИСЛО ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ РЕЗКО УВЕЛИЧИЛОСЬ

Сухум. 27 февраля 2024. Абхазия-Информ. В республики вновь резко увеличилось число природных пожаров. Сухостой и подлесок горят в Гагрском, Очамчырском и Галском районах. Сегодня пожарные боролись с огнем в селах Алахадзы, Бзыбь, Мыку, Маркула, Араду, Кындыг, Хяцха и Шьышькуара.

По словам сотрудников МЧС пламя вплотную подбиралось к жилым строениям, есть случаи возгорания подсобных помещений по содержанию домашнего скота и сараев.

25 пожарных задействованы в борьбе с природными возгораниями в Очамчырском районе. Площадь пожаров в Галском районе доходит до 30 га.

Быстрому распространению пламени способствует сухая и ветреная погода. Люди поджигают свои участки с целью санитарной очистки, однако огонь выходит из - под контроля в считанные минуты и разрастается до уровня пожара. МЧС Абхазии настоятельно просит прекратить самовольный пал сухостоя во избежание непредсказуемых последствий.