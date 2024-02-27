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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Новости Вторник, 27 февраля 2024 20:29
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НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Сухум. 27 февраля 2024. Абхазия-Информ. За незаконное хранение оружия и боеприпасов привлечен к уголовной ответственности Тания Руслан Вадикович, 1998 г.р., житель с. Пшап. При обследовании принадлежащего вышеназванному гражданину автомобиля «Лексус», припаркованного на автостоянке ресторана в с. Мачара Гулрыпшского района, сотрудниками милиции обнаружен и изъят ручной пулемет иностранного производства калибра 5.56 мм.

В ходе проведенных оперативных мероприятий в с. Пшап сотрудниками УУР МВД совместно с уголовным розыском отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району при обследовании домовладения по месту проживания гражданина Тания обнаружен и изъят пистолет системы «Макарова», а так же патроны, преимущественно калибра 7.62 мм.

Согласно экспертной справке, оружие технически исправно и к производству выстрелов пригодно, патроны так же являются боевыми.

В отношении Руслана Тания органом предварительного расследования Гулрыпшского РОВД по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.217 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Так же гражданину Тания вменено правонарушение административного характера, связанное с незаконной добычей криптовалюты. При обследовании жилища последнего сотрудниками милиции были обнаружены и изъяты 6 майнинг-аппаратов. По данному факту специалистами энергонадзора составлен соответствующий протокол, оборудование помещено на склад Госстандарта Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 27 февраля 2024 20:34

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