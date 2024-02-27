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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА В ПОСОЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ В СИРИИ

Новости Вторник, 27 февраля 2024 18:26
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ВСТРЕЧА В ПОСОЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ В СИРИИ

Сухум. 27 февраля 2024. Абхазия-Информ. В посольстве Республики Абхазия в Сирии состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия Мухаммада Али и главы Сирийско-российской мирной инициативы Ахмад аль-Коуд и ряда представителей инициативы. На встрече присутствовали советник посольства Абхазии, заведующий консульским отделом Гайс аль-Харки и советник по работе с диаспорой Джанбо Агрба.

В ходе встречи прошла беседа о деятельности и мероприятий, проводимых Сирийско-российской мирной инициативой на территории Сирийской Арабской Республики и роль инициативы в Сирии с 2013 года, в частности ​​в процессах примирения при координации с Российским центром по примирению в Сирии, а затем переход к этапу оказания медицинской, гуманитарной и образовательной помощи в поврежденных районах Сирии.

Посол РА в Дамаске подтвердил прочность абхазо-сирийских и абхазо-российских отношений, указав на важность продолжения их укрепления. Мухаммад Али также выразил благодарность сирийско-российской мирной инициативе за их гуманитарные усилия в Сирии, подчеркнув необходимость разработки механизмов для взаимодействия между посольством Республики Абхазия и сирийско-российской мирной инициативой.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 27 февраля 2024 18:31

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