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Абхазия Информ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГАЛСКОГО РАЙОНА ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2023 ГОД

Новости Вторник, 27 февраля 2024 17:45
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГАЛСКОГО РАЙОНА ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2023 ГОД

Сухум. 27 февраля 2024. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял отчет главы Администрации Галского района Константина Пилия об итогах деятельности администрации за 2023 год и о перспективах его развития в 2024 году.

«Минувший год был весьма плодотворным для района, о чём свидетельствует перевыполнение плана налоговых сборов. Изначально мы были настроены на увеличение бюджета, чего и добились уже к середине 2023 года, когда впервые были внесены изменения в доходной и расходной части бюджета Галского района, а именно – увеличили расходную часть бюджета на 7 млн рублей», – доложил Константин Пилия.

Он уточнил, что итоговый бюджет Галского района на 2023 год составил по доходам в сумме 300,3 млн рублей и по расходам в сумме 307,6 млн рублей. Дефицит бюджета в сумме 7 млн рублей. Исполнение доходной части бюджета Галского района в части собственных доходов за 2023г. составило 87,3 млн рублей (при плане 68,2 млн рублей), что на 19,1 млн больше или исполнение 128 %. По отношению к 2022 г. поступило налогов на 31,9 млн рублей больше.

Пилия также рассказал президенту о положительной динамике, наблюдаемой в сфере энергетики.

С января по декабрь 2023 года Галский район потребил 88 млн кВт/ч. (100 млн кВт/ч – 2022 год; 93 млн кВт/ч – 2019 год). То есть, ниже показателей 2019 года. Это стало возможным во многом благодаря ряду предпринятых мер: установлено 2984 прибора учета; во всех трансформаторных подстанциях установлены балансовые счетчики и маршрутизаторы; изъято 64 аппарата по добыче криптовалюты (из них рабочих – 57); проведены реконструкции линий электропередач фидера «ПЧ Саберио» (замена амортизированных деревянных опор в кол-ве-40шт.), фидер «Ряп» (установка опор в кол-ве 30шт.).

О хороших перспективах на 2024 год по собираемости за потребляемую электроэнергию говорит тот факт, что уже за январь текущего года Галским районом оплачено 2,8 млн рублей (1,59 млн – в январе 2023 года).

Президент поинтересовался у главы района как обстоят дела с инвестициями в районе и в какие отрасли охотнее вкладывают свои деньги инвесторы.

Константин Пилия рассказал о возросшей за последние годы инвестиционной привлекательности района.

«Благодаря инвесторам, в основном это местные крупные предприниматели, и реализуемым ими проектам в Галском районе постепенно улучшается ситуация с безработицей», – сказал Константин Пилия.

В отчете приведены некоторые данные по реализуемым инвестпроектам:

ИП Торуа «Подсолнух» – торговый объект, инвестиции – 10 млн рублей (17 рабочих мест), реализация – 100%, введено в эксплуатацию;

ООО «Алхан» автозаправочная станция, торговля прокатным металлом, инвестиции – 200 млн рублей (30-50 рабочих мест), реализация – 40%, ввод в эксплуатацию в 2024 году;

ООО «Апсны – Ойл» автозаправочная станция, инвестиции – 200 млн рублей (15-35 рабочих мест), приступили к реализации, ввод в эксплуатацию в 2024 году;

ООО «Куазан МБТ» – магазин беспошлинной торговли, инвестиции – 50 млн рублей (5-15 рабочих мест, реализация – 80%, ввод в эксплуатацию в 2024 году;

ООО «Апсны Дюти» – магазин беспошлинной торговли, инвестиции – 45 млн рублей (7-15 рабочих мест), реализация – 100%, введено в эксплуатацию;

ООО «Самурзакан» – магазин беспошлинной торговли, инвестиции – 65 млн рублей (10-20 рабочих мест), реализация – 80%, ввод в эксплуатацию в 2024 году;

ООО «Альянс торговых Компаний» – «Транзитно-логистическая компания Альянс», инвестиции – 100 млн рублей (10-30 рабочих мест), реализация 35%, ведутся работы, ввод в эксплуатацию – 2024 год;

ООО «Органик Агро» – выращивание голубики, инвестиции – 200 млн рублей (5-20 рабочих мест), 20 га введено в эксплуатацию;

ООО «Аграрная Абхазия» выращивание злаковых и подсолнечных культур, инвестиции – 100 млн рублей (20 рабочих мест), реализация 70% (аграрная техника в количестве 7 единиц), ввод в эксплуатацию в 2024 году;

ООО «Агро-ресурс» – выращивание чайных культур. Ведутся мелиорационные и изыскательские работы (1000 га – с. Сида и с. Батаигуара).

Аслан Бжания поинтересовался ситуацией в сфере культуры и спорта.

По словам Пилия, 2023 год был богат культурными и спортивными мероприятиями. Цели и задачи отдела культуры направлены на приобщение населения к морально-этическим ценностям, пропаганду кодекса чести «апсуара», развитие творческого потенциала детей района, привлечение населения к активному культурному образу жизни.

Он также рассказал о самых ярких достижениях в этой области, среди них: международный фестиваль-конкурс «Открытие талантов – 2023», в нем принимала участие детская вокальная студия «Счастливые дети», участники которой стали лауреатами 1, 2 и 3 степени; с 10 по 13 апреля в Москве проходил международный фестиваль-конкурс «Народные истоки». Лауреатами 1 степени стали участники детской фольклорной студии «Гал»; 18 июня в городе Сухум был проведен фестиваль-конкурс «Шаг к мечте», в нём принимал участие хореографический ансамбль «Самурзакан», ставший лауреатом 1 степени.

«В городе Гал проводилось множество тематических концертов, в том числе с участием артистов из России. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить за финансовую помощь, оказанную вами. Участие наших творческих коллективов в международных фестивалях без этого было бы невозможно», – в завершении темы сказал Константин Пилия.

Аслан Бжания поинтересовался, что делается в районе для пропаганды физической культуры.

Глава района доложил, что в 2023 году проводились мероприятия, способствующие повышению потенциала молодежи.

Подтверждением тому стали такие значимые события, как открытие чемпионата РА по футболу в г. Гал (23 марта); любительский турнир по настольному теннису в г. Гал (24 марта); любительское соревнование по волейболу в с. Сида (23 апреля); акция «Пристегни ремень, нас ждут дома» по соблюдению ПДД с участием «Женского фонда развития», активистов и учащихся школ (10 мая); клубный чемпионат по настольному теннису «Высшая Лига» (10 июня); в период с 21 по 25 августа 2023 года был организован пилотный проект молодежного лагеря «Будущая профессия»; легкоатлетический кросс для школьников 6-11 классов, забег на стометровку, на 1000 м и турнир по рукопашному бою (30 сентября); в период с 7-8 октября 2023 года проводились интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» и «Своя игра»; мастер-класс по самообороне для девушек (27 ноября).

Аслан Бжания поинтересовался, как в 2023 году складывалась ситуация в сфере сельского хозяйства.

По словам Пилия, с начала проведения весенних полевых работ Министерством сельского хозяйства безвозмездно были переданы по программе помощи населению Галского района пестициды для обработки площадей против американской белой бабочки и коричневого мраморного клопа. Всего под кукурузу, бахчевые и овощные культуры обработано 3040 га земельных угодий, из них кукуруза – 2700 и остальные культуры – 340 га.

Согласно отчету, Управлением сельского хозяйства района была обработана территория 5 га под кукурузу. По целевой программе развития сельского хозяйства Республики Абхазия по линии Министерства сельского хозяйства в 2023 году одобрено 8 проектов на сумму 3,5 млн рублей, профинансировано 90% от указанной суммы.

За счет местного бюджета в 2023 году удалось отремонтировать несколько проселочных дорог, профинансировать благоустройство центрального парка (на сумму 5,9 млн рублей), точечно оказать финансовую помощь пострадавшим вследствие природных катаклизмов.

Практически завершено строительство поля для мини-футбола на территории Центрального стадиона (стоимость работ 7,1 млн рублей). Управлением сельского хозяйства приобретен трактор (1,7 млн рублей) и навесное оборудование (600 тыс. рублей). Проведен капитальный ремонт здания УГХ Галского района (1,2 млн рублей.

Глава Галского района поделился планами на 2024 год и выразил надежду, что их удастся воплотить в полном объеме.

Аслан Бжания поблагодарил Константина Пилия за плодотворную работу и пожелал достижения высоких результатов в наступившем 2024 году.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 27 февраля 2024 18:02

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