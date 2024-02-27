ОБЪЯВЛЕН ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПАМЯТНИКА ВТОРОМУ ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ С.В. БАГАПШ В Г. ОЧАМЧЫРЕ

Сухум. 27 февраля 2024. Абхазия-Информ. В соответствии с протоколом №1 Государственной комиссии, созданной распоряжением президента Республики Абхазия от 15 февраля 2024 года № 44-рп в целях проведения памятных мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, второго Президента Республики Абхазия, Героя Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени Багапша Сергея Васильевича,

в соответствии с протоколом №1 заседания Государственной комиссии по монументальному искусству от 23 февраля 2024 г., принято решение объявить проведение повторного открытого международного конкурса на лучший проект памятника С. В. Багапш в городе Очамчыра перед зданием Администрации района.

Сроки проведения конкурса с 28 февраля по 20 мая 2024 года.

Также авторам проектов открытого международного конкурса на лучший проект памятника и благоустройства площади им. С. В. Багапш в городе Сухум, прошедшим во второй тур, поручено представить проекты со скульптурными работами в срок до 20 мая 2024 г.