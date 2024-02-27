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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ ЖУРНАЛИСТОВ С ДНЕМ РАБОТНИКОВ СМИ АБХАЗИИ

Новости Вторник, 27 февраля 2024 17:27
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ ЖУРНАЛИСТОВ С ДНЕМ РАБОТНИКОВ СМИ АБХАЗИИ

Сухум. 27 февраля 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваба поздравил коллектив редакции газеты «Апсны» и всех работников средств массовой информации Абхазии с профессиональным праздником.

В тексте поздравления говорится:

«Уважаемые друзья, сегодня мы отмечаем два праздника – 105-летие со дня выхода в свет первой абхазской газеты «Апсны» и День работников СМИ Республики Абхазии.

Основанная патриархом национальной литературы, ученым-лингвистом, Народным поэтом Абхазии Дмитрием Иосифовичем Гулиа, газета «Апсны» стала частью истории нашего государства.

Сотни представителей интеллигенции на протяжении десятилетий были авторами газеты, вместе с ней они переживали все перипетии судьбы, делились с народом своими мыслями на ее страницах, отстаивали правду, возвышали свой голос в защиту Отечества.

«Апсны» стала летописью нашей истории на протяжении века, символом нашего духовного единства. В ее редакции зародилась абхазская профессиональная журналистика.

Символично, что в наши дни в средствах массовой информации трудятся разные поколения профессионалов своего дела, и начинающие журналисты – это свидетельство преемственности поколений.

Примите мои поздравления с днем рождения первой абхазской газеты и Днем работников отечественных СМИ. Желаю новых профессиональных достижений, благодарной аудитории и всего самого доброго!»

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 27 февраля 2024 17:32

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