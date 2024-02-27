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Абхазия Информ

КОМАНДА ИЗ СУХУМА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ «БУДЬ ПЕРВЫМ»

Новости Вторник, 27 февраля 2024 17:21
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КОМАНДА ИЗ СУХУМА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ «БУДЬ ПЕРВЫМ»

Сухум. 27 февраля 2024. Абхазия-Информ. В Смоленске прошел турнир по вольной борьбе «Будь первым», посвященный памяти выдающегося смоленского спортсмена и тренера, мастера спорта СССР по вольной борьбе Виталия Черникова. В нем соревновались 270 борцов из Москвы и Московской области, Белоруссии, Республики Татарстан, Смоленска, Архангельской области, Вязьмы, Ростовской и Курской областей и Абхазии.

Нашу республику представляли воспитанники секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта г. Сухум, которые завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды.

1-е место: Попков Донат в вес/к 38 кг.

2-е место: Мулахасан-оглы Тамерлан в вес/к 23 кг и Реквава Даут в вес/к 55 кг.

3-е место: Бигвава Максим в вес/к 35 кг.

Тренирует спортсменов А.Цвижба.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 27 февраля 2024 17:25

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