УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО УБИЙСТВУ В ЦЕНТРЕ СУХУМА 23 МАЯ ПЕРЕДАНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД АБХАЗИИ

Сухум. 28 февраля 2024. Абхазия-Информ. Пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии сообщает, что уголовное дело в отношении Ниджата Дадашова передано в Верховный суд Абхазии для рассмотрения по существу.

Мужчину подозревают в убийстве гражданина Турции в центре Сухума в 2023 году.

23 мая 2023 года Дадашов в центре Сухума выстрелил в гражданина Турции Эмирджана Иылмаза, который скончался на месте от огнестрельных ранений. Ранения разной степени тяжести при стрельбе получили еще четыре человека, в том числе несовершеннолетний.

Обвиняемый Дадашов признал вину в совершении умышленного убийства за 60 тысяч долларов.