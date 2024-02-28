УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО УБИЙСТВУ В ЦЕНТРЕ СУХУМА 23 МАЯ ПЕРЕДАНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД АБХАЗИИ
Сухум. 28 февраля 2024. Абхазия-Информ. Пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии сообщает, что уголовное дело в отношении Ниджата Дадашова передано в Верховный суд Абхазии для рассмотрения по существу.
Мужчину подозревают в убийстве гражданина Турции в центре Сухума в 2023 году.
23 мая 2023 года Дадашов в центре Сухума выстрелил в гражданина Турции Эмирджана Иылмаза, который скончался на месте от огнестрельных ранений. Ранения разной степени тяжести при стрельбе получили еще четыре человека, в том числе несовершеннолетний.
Обвиняемый Дадашов признал вину в совершении умышленного убийства за 60 тысяч долларов.
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