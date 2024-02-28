ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ОТПРАВИЛАСЬ НА ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ

Сухум. 28 февраля 2024. Абхазия-Информ. Делегация республики отправилась в среду из Абхазии в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет на территории Сириус с 1 по 7 марта.





Делегация представлена молодыми людьми из разных сфер деятельности.



Фестиваль примет 20 000 российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни.



Программа Фестиваля строится вокруг пяти тематических блоков: ответственность за судьбы мира, многонациональное единство, мир возможностей для каждого, сохраним семью во имя детей и мира, мы – вместе с Россией.



Во все дни Фестиваля будет проходить международный турнир по баскетболу 3х3, в котором примут участие более 20 мужских и женских команд из 12 стран мира - Абхазии, Армении, Беларуси, Ирака, Ирана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и ЮАР. Ежедневно будут проходить показательные выступления по велоспорту ВМХ, а также мастер-классы по керлингу и открытый турнир для всех желающих.



3 марта состоится вечер профессионального бокса, в рамках которого состоится 10-раундовый титульный бой нашего соотечественника Харитона Агрба с мексиканцем Хосе Мигелем Боррего за звание обязательного претендента на профессиональный пояс IBA в весе до 67 кг.



На площадке Всемирного фестиваля молодежи пройдут также соревнования международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего». 2 и 3 марта на фестивале молодежи состоятся G-Drive фиджитал-гонки, которые пройдут на трассе «Сочи Автодром». В соревновании примет участие Дмитрий Гвазава.



Гости Фестиваля смогут принять участие в увлекательных мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидеть выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам провести время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами и другими участниками ВФМ-2024.