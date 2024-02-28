БЕСЛАН ЭШБА УТВЕРДИЛ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ
Новости Среда, 28 февраля 2024 16:10
Сухум. 28 февраля 2024. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба утвердил график проведения заседаний общественной комиссии по жилищным вопросам Администрации города Сухум на 2024 год.
Первое заседание состоится 13 марта. Заседания также запланированы на 24 апреля, 29 мая, 26 июня, 24 июля, 21 августа, 18 сентября, 23 октября, 20 ноября и 18 декабря.
Накануне Эшба подписал распоряжением утвердил состав общественной комиссии по жилищным вопросам Администрации г. Сухум, в которую вошли 11 человек. Председателем комиссии являетсяглава Администрации столицы.
Накануне Эшба подписал распоряжением утвердил состав общественной комиссии по жилищным вопросам Администрации г. Сухум, в которую вошли 11 человек. Председателем комиссии являетсяглава Администрации столицы.
Источник: sukhumcity.info
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