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Абхазия Информ

30 АПРЕЛЯ НАЧНУТСЯ ПЕРЕВОЗКИ ПО «ЕДИНОМУ» БИЛЕТУ В АБХАЗИЮ

Новости Среда, 28 февраля 2024 16:30
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30 АПРЕЛЯ НАЧНУТСЯ ПЕРЕВОЗКИ ПО «ЕДИНОМУ» БИЛЕТУ В АБХАЗИЮ

Сухум. 28 февраля 2024. Абхазия-Информ. АНО «Единая транспортная дирекция» Минтранса России готовится возобновить мультимодальные пассажирские перевозки из регионов РФ в Абхазию и в обратном направлении. Билеты на восьмой курортный сезон 2024 года уже доступны для покупки.https://mintrans.gov.ru/

Перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

Работа по повышению комфорта и безопасности пассажирских перевозок является приоритетом для Минтранса России. Перевозки по данному направлению по системе «единого» билета были организованы еще в 2017 году. Это позволяет туристам гарантированно спланировать свой маршрут и беспрепятственно добраться на комфортабельных автобусах до точки назначения. Важно отметить, что безопасность поездки таким способом обеспечена проверенными и лицензированными перевозчиками.

Оформить «единый» билет «поезд + автобус» можно в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО «ФПК», а также на сайте ОАО «РЖД». Билет «самолет + автобус» оформляется через агентскую сеть ТКП: сервисы для покупки авиабилетов онлайн и кассы транспортно-туристических агентств. При покупке «единого» билета онлайн необходимо указать пункты назначения на странице покупки железнодорожных или авиабилетов, например: «откуда» – Самара / «куда» – Пицунда.

Стоимость автобусной части «единого» билета в 2024 году составит: Сочи – Гагра – 681 руб., Сочи – Пицунда – 752 руб., Сочи – Гудаута – 790 руб., Сочи – Новый Афон – 869 руб., Сочи – Сухум – 935 руб.

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