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ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯЛ ПРОЕКТ ЗАКОНА "О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ"

Новости Среда, 28 февраля 2024 16:37
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ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯЛ ПРОЕКТ ЗАКОНА &quot;О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ&quot;

Сухум. 28 февраля 2024. Абхазия-Информ. Парламент Абхазии в первом чтении принял проект закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Понятие "резидент" и "нерезидент" для целей валютного регулирования введены в Абхазии на законодательном уровне.

Документ устанавливает:

-правовые основы и принципы валютного регулирования и контроля;

-официальная валюта Абхазии – рубль РФ, все другие виды валют относятся к иностранной;

-органы валютного регулирования и контроля – Национальный банк, Государственный таможенный комитет, Министерство по налогам и сборам;

-исчерпывающий перечень валютных операций между резидентами.

Резидент - это физическое лицо, которое живет в стране на постоянной основе и платит в ней налоги. Нерезидентами становятся те, кто временно проживает на территории страны, туристы и некоторые категории физических лиц. В международных договорах обычно используется как критерий, который разграничивает понятия резидент или нерезидент, цели и сроки пребывания иностранца на территории страны.

ru.wikipedia.org

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