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Абхазия Информ

СБОРНАЯ АБХАЗИИ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ УЧАСТВУЕТ В ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРАХ В СЛАВЯНСКЕ-НА-КУБАНИ

Новости Среда, 28 февраля 2024 16:52
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СБОРНАЯ АБХАЗИИ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ УЧАСТВУЕТ В ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРАХ В СЛАВЯНСКЕ-НА-КУБАНИ

Сухум. 28 февраля 2024. Абхазия-Информ. С 21 февраля по 4 марта сборная Абхазии по настольному теннису участвует в тренировочных сборах в городе Славянск-на-Кубани.



Первый этап тренировочных сборов проходит в рамках подготовки к Играм стран БРИКС, которые пройдут с 11 по 24 июня 2024 года в Казани и  Играм дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Сборы проходят под руководством заслуженного работника физической культуры и спорта Кубани, мастера спорта России международного класса по настольному теннису Вадима Крылова.

В состав сборной входят: мастер спорта Абхазии и России Эрика Кварчия, мастера спорта Абхазии Леон Габлия, Ренат Карчава и Лаша Давитая, кандидат в мастера спорта Абхазии Артур Чакрян.

Ранее, на встрече руководства Государственного РА комитета по делам молодежи и спорта с руководством Министерства спорта РФ, по приглашению российской стороны, было принято решение об участии спортсменов из Абхазии на играх стан БРИКС и Играх дружбы. Настольный теннис является олимпийским видом спорта, который также представлен на данных соревнованиях.

Всего абхазские спортсмены будут представлять свою республику в 15 видах спорта и выступать под абхазским флагом.

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