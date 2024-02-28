СБОРНАЯ АБХАЗИИ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ УЧАСТВУЕТ В ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРАХ В СЛАВЯНСКЕ-НА-КУБАНИ
Новости Среда, 28 февраля 2024 16:52
Сухум. 28 февраля 2024. Абхазия-Информ. С 21 февраля по 4 марта сборная Абхазии по настольному теннису участвует в тренировочных сборах в городе Славянск-на-Кубани.
Первый этап тренировочных сборов проходит в рамках подготовки к Играм стран БРИКС, которые пройдут с 11 по 24 июня 2024 года в Казани и Играм дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
Сборы проходят под руководством заслуженного работника физической культуры и спорта Кубани, мастера спорта России международного класса по настольному теннису Вадима Крылова.
В состав сборной входят: мастер спорта Абхазии и России Эрика Кварчия, мастера спорта Абхазии Леон Габлия, Ренат Карчава и Лаша Давитая, кандидат в мастера спорта Абхазии Артур Чакрян.
Ранее, на встрече руководства Государственного РА комитета по делам молодежи и спорта с руководством Министерства спорта РФ, по приглашению российской стороны, было принято решение об участии спортсменов из Абхазии на играх стан БРИКС и Играх дружбы. Настольный теннис является олимпийским видом спорта, который также представлен на данных соревнованиях.
Всего абхазские спортсмены будут представлять свою республику в 15 видах спорта и выступать под абхазским флагом.
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