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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРИНЯЛИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ»

Новости Среда, 28 февраля 2024 17:50
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ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРИНЯЛИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ»

Сухум. 28 февраля 2024. Абхазия-Информ. Парламент  приняли в  первом чтении законопроект «О государственных закупках».

Документ представил председатель комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям Резо Зантария. Представляя проект депутат подчеркнул, что принятие законопроекта позволит обеспечить эффективное расходование бюджетных средств.

Проект Закона о государственных закупках устанавливает фундаментальные основы порядка организации и проведения государственных закупок, детально регламентирует порядок осуществления закупочных процедур.

Планирование закупок начинается с формирования плана-графика. План-график закупок формируется на очередной финансовый год уполномоченным органом в сфере закупок.

Напомним, что госучреждения не могут просто купить товары, работы или оплатить услуги. Не важно, какие у них потребности — построить стадион или купить канцелярские принадлежности, — они не могут просто заключить договор с подрядчиком или оформить заказ в интернет-магазине. Чтобы найти исполнителей, госорганизации или бюджетные учреждения проводят специальную процедуру — госзакупки. Это что-то вроде соревнования за право стать их поставщиком.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 28 февраля 2024 17:55

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