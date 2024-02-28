ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРИНЯЛИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ»

Документ представил председатель комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям Резо Зантария. Представляя проект депутат подчеркнул, что принятие законопроекта позволит обеспечить эффективное расходование бюджетных средств.

Проект Закона о государственных закупках устанавливает фундаментальные основы порядка организации и проведения государственных закупок, детально регламентирует порядок осуществления закупочных процедур.

Планирование закупок начинается с формирования плана-графика. План-график закупок формируется на очередной финансовый год уполномоченным органом в сфере закупок.

Напомним, что госучреждения не могут просто купить товары, работы или оплатить услуги. Не важно, какие у них потребности — построить стадион или купить канцелярские принадлежности, — они не могут просто заключить договор с подрядчиком или оформить заказ в интернет-магазине. Чтобы найти исполнителей, госорганизации или бюджетные учреждения проводят специальную процедуру — госзакупки. Это что-то вроде соревнования за право стать их поставщиком.