ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ ОТЧЁТ ГЛАВЫ СУХУМСКОГО РАЙОНА АЛХАСА ЧИТАНАВА ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2023 ГОД

Алхас Читанава доложил президенту о ситуации с бюджетом за отчётный период. Доходная часть составила 243,9 млн рублей, в которую вошли 105,3 млн рублей собственных доходов; 98,3 млн рублей - дотации; 40,2 млн рублей - субсидии. «В процентном плане картина выглядит следующим образом: плановые показатели по собственным доходам выполнены на 136% (при плане 105,3 млн рублей поступления составили 143,3 млн рублей). План по дотациям и субсидиям - на 100%. Утраченные плановые показатели составили 256,1 млн рублей - выполнение 249,6 млн рублей, т.е 98%», - рассказал главе государства Алхас Читанава.

Президент попросил подробнее рассказать о том, как и на что распределялись средства из республиканского бюджета. «В 2023 году мы получили 18,8 млн рублей из республиканского бюджета. Эти средства были направлены на решение в основном социальных проблем, в числе которых бесперебойное обеспечение населения водой (устройство водопровода по улице Братьев Папба в с. Эшера на сумму 4,9 млн рублей) и улучшения качества потребляемой электроэнергии (капитальный ремонт ВЛ-0,4-10 Кв КТП № 33 ф. 19 Ачадара по улице Эшерская, туп.8 (2,3 млн рублей); капитальный ремонт ВЛ-0,4-10 Кв КТП № 51 ф. 4 Ачадара по улице Эшерская, туп.8 (1, 2 млн рублей); капитальный ремонт ЛЕП-0,4-10 КВ КТП №51 ф. 4 Сельхоз в с. Ачадара по улице Эшерская, туп.9 (1,17 млн рублей).

Также из республиканского бюджета были выделены средства на реализацию следующих проектов: строительство спортплощадки в с.Эшера (4,5 млн рублей); капитальный ремонт жилого дома № 24 в с. Гумиста (Госхоз «Субтропик») (0,5 млн рублей); капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Чанба, 1 тупик (3,7 млн рублей). «Все эти мероприятия значительно улучшат качество жизни наших граждан. Но должен отметить, что это лишь малая часть того, что необходимо сделать», - констатировал глава Сухумского района.

«Какова картина с реализацией проектов, финансируемых за счёт бюджета Сухумского района», - поинтересовался президент у Читанава. «В 2023 году за счёт местного бюджета удалось отремонтировать ряд проселочных дорог (30,5 млн рублей) и водопроводных сетей (24,8 млн рублей).

На ремонт административных зданий и кровли школы в селе Дзыгута было затрачено 5,7 млн рублей.

«Нам удалось решить одну из самых острых проблем района: в селе Келасур ежегодно река выходила из берегов и буквально блокировала людей в их домах, не говоря уже о том, какой материальный ущерб это наносило. Мы расчистили и значительно расширили русло реки, что позволит в дальнейшем избежать столь масштабных последствий. Теперь нужно будет только следить за руслом и очищать его время от времени. На работы потрачено 4,6 млн рублей. Помимо этого, проведен капитальный ремонт спортзала в с. Гумиста (6,7 млн рублей) и в том же селе установлены ограждения футбольного поля (2,7 млн рублей)», - доложил Читанава.

Из резервного фонда президента, по словам Алхаса Читанава, было перечислено 1,6 млн рублей. В том числе на ремонт кровли школы в с. Эшера (924,3 тыс. рублей), на ликвидацию стихийного бедствия (2 жителя района получили материальную помощь), на ремонт кровли здания МУП «Дружба» (326 тыс. рублей). За отчетный период из резервного фонда главы района на решение различного рода проблем была оказана материальная помощь 114 гражданам на сумму 5,4 млн рублей. Глава государства попросил заострить внимание на обустройстве республиканской трассы.

«Необходимо следить за тем, чтобы в вверенном вам районе отрезок республиканской трассы был в надлежащем состоянии: установлены контейнеры, четко обозначена дорожная разметка, возможно, были бы уместны билборды. «Тещин язык» - визитная карточка, в том числе и Сухумского района - красивейшее место также должно быть всегда чистым. Проследите за этим», - сказал Аслан Бжания.

«В 2023 году неоднократно проводились работы по расчистке и благоустройству республиканской трассы. На эти цели из местного бюджета было выделено 2,5 млн рублей», - рассказал Алхас Читанава. В преддверии празднования 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии Аслан Бжания побывал на открытии памятника погибшим воинам-эшерцам в селе Эшера. «Расскажите о мероприятиях в сфере культуры и спорта, проведенных вами в целях воспитания подрастающего поколения в духе любви и патриотизма», - поинтересовался глава государства. «Год был знаковым - вся страна отмечала поистине великий праздник, культурные и спортивные события были посвящены в большей степени этой теме», - сказал глава района.

Среди наиболее значимых он отметил памятные мероприятия, посвященные скорбной дате 15-16 марта 1993 года с участием ветеранов и семей погибших; Международный женский день с участием ветеранов-медсестер; День освобождения с. Каманы; памятные мероприятия на горе Ахабюк (сбитый вертолет); празднование Дня защиты детей. «Среди спортивных мероприятий следует назвать турнир по мини-футболу в Сочи, в котором приняли участие футболисты Сухумского района, и турнир по мини-футболу среди команд нашего района», - поделился Алхас Читанава.

Президент также поинтересовался положением дел в сельскохозяйственной сфере Сухумского района. По информации Алхаса Читанава, в 2023 году по линии министерства сельского хозяйства было одобрено 13 проектов на сумму 9,8 млн рублей, которые сегодня успешно реализуются. Это 3 проекта - переработка с/х продукции (выращивание и консервирование грибов и т.д); 4 проекта - растениеводство (цитрусовые, тепличное хозяйство); 1 проект - животноводство; 5 заявок на приобретение средств малой механизации. «Какова средняя заработная плата в районе? Есть ли задержки с выплатами зарплат, пособий?» - спросил глава государства.

«Существенных задержек по выплатам нет. Если и бывают какие-то временные, то это скорее по техническим причинам. Относительно средней заработной платы - в госсекторе - 30 тыс. рублей, в частных компаниях - до 27 тыс. рублей», - ответил Алхас Читанава. Президент также дал поручение главе Сухумского района активно включиться в реализацию республиканской программы министерства просвещения по оснащению школ страны спортивными площадками. «Совместно с министерством просвещения подготовьте все необходимые документы. Возьмите под личный контроль этот вопрос», - сказал Аслан Бжания.

Далее глава Администрации Сухумского района рассказал президенту о том, что в 2024 году планируется провести ремонт проселочных дорог, остановок и административных зданий, построить смотровую площадку в с. Эшере и отремонтировать водопроводную линию, приобрести специальную технику. Он также выразил уверенность, что при поддержке руководства страны все проекты успешно реализуются. Аслан Бжания поблагодарил главу Сухумского района за плодотворную работу и сказал, что надеется на высокие результаты в 2024 году.





